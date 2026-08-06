TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru ibilgailuren arteko istripu batek auto-ilarak sortu ditu A-8an, Muskiz parean, Kantabriarako noranzkoan

Hiru ibilgailuk talka egin dute A-8 autobideko 136. kilometroan, Muskiz parean. Trafikoak auto-ilarak sortu ditu Kantabriarako noranzkoan, eta larrialdi-zerbitzuak lanean ari dira.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hiru ibilgailuren arteko istripu batek auto-ilarak sortu ditu A-8an, Muskiz parean, Kantabriarako noranzkoan.

Ezbeharra 136. kilometroan gertatu da, larrialdi-zerbitzuak bertaratu dira, zirkulazioan normaltasuna ahalik eta lasterren berrezartzeko.

Talkaren ondorioz, auto-ilarak sortu dira Kantabriarako noranzkoan. Oraingoz, ez da jakinarazi istripuak zauriturik eragin duen, ezta kalte materialen norainokoa ere.

Agintariek gomendatzen dute arreta handiz ibiltzea inguruan zirkulatzean eta trafiko-zerbitzuen jarraibideei jarraitzea gorabehera konpondu arte.

A8 Autobidea Muskiz Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X