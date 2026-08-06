Un accidente entre tres vehículos provoca retenciones en la A-8 a la altura de Muskiz, sentido Cantabria

Un accidente entre tres vehículos está causando retenciones en la A-8, a la altura de Muskiz, en sentido Cantabria.

El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 136, donde se han desplazado los servicios de emergencia para atender la incidencia y restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.

Como consecuencia de la colisión, la circulación presenta retenciones en sentido Cantabria. Por el momento, no ha trascendido si el accidente ha provocado personas heridas ni el alcance de los daños materiales.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al circular por la zona y seguir las indicaciones de los servicios de tráfico hasta que la incidencia quede resuelta.