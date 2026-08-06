También mostró una subida, en este caso del 12,5 %, el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuando la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 619 atacadas entre enero y junio, por las 550 del mismo periodo del pasado año.

El mayor aumento se dio en Álava (+20 %) al apuntarse 102, lo que supone 17 atacadas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 185 las mujeres agredidas por su entorno (+1,6 %), mientras en Bizkaia creció un 17,3 % (283 en 2025, por las 332 de este año).



Además, otras 363 mujeres presentaron la correspondiente denuncia por haber sido objeto de un delito contra la libertad sexual, lo que supone un 3,7 % menos que en los seis primeros meses de 2025.