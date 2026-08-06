Violencia contra las mujeres
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cerca de 2200 mujeres fueron agredidas por su pareja o expareja en Euskadi en el primer semestre de 2026

Según Emakunde, sube un 7 % respecto a 2025. Crecen un 20 % las víctimas de violencia intrafamiliar en Álava y un 10 % las agresiones en Gipuzkoa.

violencia contra las mujeres, violencia machista
Euskaraz irakurri: Eraso matxistak % 7 igo dira Euskadin 2026an
author image

EITB

Última actualización

Un total de 2187 mujeres denunciaron en los seis primeros meses del año en Euskadi haber sido víctimas de actos de violencia ejercida por su pareja o expareja, lo que supone un aumento del 7 % con relación al mismo periodo del pasado año, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde.
  
Por territorios, el incremento más notable (+10 %) se dio en Gipuzkoa, tras contabilizarse 398 víctimas hasta junio, por encima de las 362 del periodo enero-junio del pasado año. Bizkaia también experimentó una subida del 7,2 %, al anotarse 1102 agredidas, por las 1.028 del año pasado.
  
Por su parte, Álava presentó una subida menor (+5 %) habiendo denunciado 687 mujeres a su pareja o expareja, frente a las 654 que hicieron lo propio en los seis primeros meses de 2025.

¿Cuántas mujeres sufrieron violencia intrafamiliar?

También mostró una subida, en este caso del 12,5 %, el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuando la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 619 atacadas entre enero y junio, por las 550 del mismo periodo del pasado año.

El mayor aumento se dio en Álava (+20 %) al apuntarse 102, lo que supone 17 atacadas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 185 las mujeres agredidas por su entorno (+1,6 %), mientras en Bizkaia creció un 17,3 % (283 en 2025, por las 332 de este año).
  
Además, otras 363 mujeres presentaron la correspondiente denuncia por haber sido objeto de un delito contra la libertad sexual, lo que supone un 3,7 % menos que en los seis primeros meses de 2025.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Víctimas de violencia machista Violencia machista Delitos Emakunde Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X