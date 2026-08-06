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Perez-Iglesias: "Eklipsea ikusiko den lekuetan milioi bat bisitari izango dira"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eklipsea etxetik gertu eta urrun joan gabe ikusteko gomendioa egin du sailburuak. Milaka betaurreko banatu dituzte iada mugarritzat jo duen fenomenoa ikusteko. Pozik agertu da eklipseak zientzia plazara eramateko balio izan duelako.

Zientzia Eusko Jaurlaritza Eguzki eklipseak Gizartea

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