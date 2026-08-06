La Luna ocultará por completo al Sol el próximo 12 de agosto de 2026 en un fenómeno excepcional que no volverá a observarse desde nuestro territorio hasta el año 2183. El eclipse solar total comenzará al atardecer y convertirá la jornada en "el día de los dos atardeceres", un acontecimiento que podrá seguirse en directo a través de Orain.eus.