ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Pérez-Iglesias: "Se esperan un millón de visitantes por el eclipse"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pérez-Iglesias: "Eklipsea ikusiko den lekuetara milioi bat bisitari izango da"
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EITB

Última actualización

En una entrevista en Euskadi Irratia, el consejero ha recomendado ver el eclipse cerca de casa sin moverse demasiado. Se han repartido miles de gafas para ver el fenómeno que ya ha calificado de hito. Ha celebrado que el eclipse haya servido para llevar la ciencia a los temas de conversación. 

Ciencia Gobierno Vasco Eclipses solares Sociedad

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