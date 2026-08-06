Abuztuaren 15ean Maroko eta Ceuta arteko muga berriro zeharkatzeko deia egiten ari dira sare sozialetan
Ceutako Gobernuaren bozeramaileak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak deialdi horren berri du, eta iragan asteko krisia ez errepikatzeko baliabide nahikoak jartzea espero du.
Alejandro Ramirez Ceutako Gobernuaren bozeramaileak adierazi du Espainiako Gobernuak "badakiela" sare sozialetan mezuak zabaltzen ari direla Marokotik pertsona gehiagok muga zeharkatzeko, abuztuaren 15ean, eta Estatuak baliabideak jarriko dituela espero du, aurreko asteko krisia errepikatu ez dadin.
La Sextan egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, "sare sozialen bidez" zabaldu da "informazioa", eta Ceutako Gobernua kezkatuta dago. "Antzeko zerbait gertatzeak kezkatu egiten gaitu", esan du.
Testuinguru horretan, Ramirezek adierazi du migrazio-krisia gertatu eta astebetera hiri autonomoak "kolapsatuta" eta “gainezka” jarraitzen duela, batez ere inor gabe joan diren adingabe migratzaileen aurrean, kalean jarraitzen baitute, harrera etxerik lekurik gabe. "Guztiz gainezka gaude. Une honetan bakarrik dauden 1.000 adingabe baino gehiago ari gara artatzen. Horrek gure gaitasuna izugarri gainditzen du", zehaztu du.
Gobernu autonomikoa lan egiten ari da "larrialdietarako gune berriak jartzeko" (ikastetxeak, adibidez), "adingabeei ahalik eta arreta onena eman ahal izateko". Era berean, "hirian segurtasun falta oso handia" dagoela salatu du, "milaka pertsona daudelako oraindik auzoetan, noraezean, lo egiteko lekurik gabe, jatekorik gabe, oinarrizko beharrak beteta izan gabe".
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