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Chayotea, Muskizen hazten den Latinoamerikako fruitu ezaguna

Iragarkia
Chayote
18:00 - 20:00

Chayotea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Chayotea kalabazinaren eta pepinoaren familiako fruitua da, jatorri prekolonbinoa duena. Aspalditik hazten du Muskizko bizilagun batek, horren propietateak ezagutzera emateko.

Muskiz Gizartea

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