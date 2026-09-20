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Chayotea, Muskizen hazten den Latinoamerikako fruitu ezaguna
Chayotea kalabazinaren eta pepinoaren familiako fruitua da, jatorri prekolonbinoa duena. Aspalditik hazten du Muskizko bizilagun batek, horren propietateak ezagutzera emateko.
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