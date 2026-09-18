Euskadik amarralekuak esleitzeko sistema aldatuko du, eta herritartasuna, jasangarritasuna eta emakumeen presentzia sarituko ditu
Dekretu berriak 100 punturainoko baremoa ezarriko du aisialdiko nabigazioko amarralekuak esleitzeko, eta 2017tik indarrean dagoen araudia ordezkatuko du.
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko aisialdiko eta kirol-nabigazioko ontzientzako amarralekuak eta lehorrean egoteko plazak esleitzeko sistema berritu du. Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak aurkeztu du dekretu berria, 2017tik indarrean dagoen araudia ordezkatuko duena.
Sistema berriak 100 punturainoko baremoa ezarriko du. Besteak beste, eskatzaileak ingurunearekin duen lotura, itxaron-zerrendetan duen antzinatasuna eta udalerrian edo ondoko herrietan erroldatuta egotea hartuko dira kontuan.
Horrez gain, 5 puntu emango zaizkie emakume eskatzaileei, eta beste 5 puntu 35 urtetik beherakoei. Ontziaren jasangarritasunak 10 punturaino ekar ditzake, eta ontzi historikoek 5 puntu jasoko dituzte.
Amarralekuak aurrez zehaztutako moduluetan
Amarralekuak moduluen arabera antolatuko dira, eta deialdi bakoitzean aldez aurretik zehaztuko dira ontzien luzeraren eta zabaleraren arabera. Ur gaineko plazen kasuan, gehienezko sakonera ere hartuko da kontuan.
Puntuazioan berdinketa egonez gero, notario aurreko zozketa egingo da.
Itxaron-zerrenda irekiagoak
Araudi berriak itxaron-zerrenden kudeaketa ere aldatuko du. Zerrendak amarraleku-modulu bakoitzari lotuta egongo dira eta deialdi berri bat argitaratu arte izango dira irekita, eskaera berriak egiteko aukera emanez.
Barredok azaldu duenez, araudiaren helburua da sistema "gardenagoa, malguagoa eta errealitatera egokituagoa" izatea.