Migrazio-krisia Ceutan
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Tentsio uneak izan dira agenteen eta migratzaileen artean Ceutako porturako bidean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Trampolin eta Benitez hondartzetan zeuden 3.000 migratzaileetako asko korrika hasi dira eta Poliziaren hesia gainditu dute, baina ez da ezer larririk gertatu. 3.000 pertsona baino gehiago daude Ceutako hondartzetan, uztailaren 30ean Marokotik migratzaile helduak eta adingabeak modu masiboan sartu zirenetik.

Migrazioa Espainiako gobernua Gizartea

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