EA Sports FC 27 bideojokoaren adin-gomendioa 16 urtera igo dute, ausazko sariengatik
Aldaketa joko barruko erosketekin lotuta dago, aldez aurretik zer sari jasoko den jakin gabe erosteko aukera ematen baitu. "Harrapakin-kutxa" horiek zorizko jokoen mekanika batzuekin antzekotasunak dituzte, eta kezka sortzen dute adingabeengan izan dezaketen eraginagatik.
Electronic Arts konpainiaren EA Sports FC 27 bideojokoaren atal berria (hainbat urtez FIFA izenarekin ezagutu dena) aldaketa esanguratsu batekin iritsi da adin-sailkapenean. Aurrerantzean, 16 urtetik gorakoentzat gomendatuko dute, joko barruan ausazko sariak eskaini ditzaketen erosketak daudelako.
Aldaketak gero eta ohikoagoa den mekanika batean jarri du arreta: aldez aurretik zein sari jasoko den jakin gabe, hura lortzeko aukera ordaintzea. Ordainketa benetako diruarekin egin daiteke, zuzenean, edo aurrez erositako diru birtuala baliatuta.
Bideojokoaren, diruaren eta zoriaren artean
Mekanika horrek berak piztu du "harrapakin-kutxen" edo loot boxen inguruko eztabaida. Jokalariak ordaindu egiten du eta sari bat jasotzen du, baina aldez aurretik ez daki zer egokituko zaion. Bere interesekoa den edukia lor dezake, edo jokoaren barruan balio txikiagoa duen beste bat.
Horrek ez du EA Sports FC 27 apustu-bideojoko bihurtzen, baina sari-sistema horrek zorizko joko jakin batzuekin oinarrizko ezaugarri bat partekatzen du: aukera baten truke ordaintzen da, eta emaitza zoriaren araberakoa da.
Julen Linazasoro Macsonrisas elkartearen sortzaile eta koordinatzaileak 10 urte baino gehiago daramatza gazteekin teknologiaren erabilera arduratsua lantzen. Radio Euskadin egindako elkarrizketan ohartarazi duenez, mekanika horiek adingabeen artean joera eta jokabide problematikoak susta ditzakete.
Kezka, beraz, bideojoko baten monetizazioaren eta zorian oinarritutako mekaniken erabileraren arteko mugan dago. Enpresek diru-sarrera gehigarriak lortzen dituzte erosketa horien bidez; jokalariek, berriz, jokoan jarraitzeko eta erosketa gehiago egiteko pizgarri berriak dituzte.
560 milioi euro baino gehiago Espainian
Fenomeno horren alderdi ekonomikoa ere esanguratsua da. Elkarrizketan aipatutako datuen arabera, iaz 560 milioi euro baino gehiago gastatu ziren Espainian horrelako eduki sorpresa edo ausazkoetan.
Enpresentzat, joko barruko erosketek hasierako bideojokoaren salmentatik harago diru-sarrerak sortzeko aukera ematen dute. Jokalarientzat, ordea, sistemak bermatuta ez dagoen sari baten truke ordaintzea dakar, eta aldez aurretik ez dakite zer eduki jasoko duten.
PEGI 16k ez du adingabeentzat debekatuta dagoenik esan nahi
PEGI 16 adin-gomendioa da, ez legezko debekua. EA Sports FC 27k sailkapen hori izateak ez du esan nahi bideojokoa adingabeei saltzea debekatuta dagoenik, ezta 16 urtetik beherakoek erabili ezin dutenik ere.
PEGI sistemaren bidez, bideojoko bakoitzerako gomendatutako adinaren berri ematen zaie familiei eta kontsumitzaileei, baita jokoan aurki daitezkeen eduki edo mekanika jakinen berri ere.
FC 27 berriaren nobedadeak
Horrez gain, EA Sports FC 27k sagaren urteko atal berriari dagozkion berritasun batzuk ekarriko ditu. Nagusietako bat The Grounds da: mundu ireki bat, non jokalariek beren pertsonaiaren istorioa sortu eta kaleko futbola hiri interaktibo batekin uztartu ahal izango duten.
Joko horren bertsio berriak aldaketak ekarriko ditu jokatzeko moduan, karrera moduan eta fitxaketen merkatuan, eta adimen artifizialean oinarritutako funtzioak izango ditu. Joko berria hilaren 25ean iritsiko da hainbat plataformatara.