Ceutako harrera zentroetan abusuak pairatu izana salatu dute hainbat adingabek, eta salaketa horiek epaileari bidali dizkio Fiskaltzak
Babespean dauden adingabeen osotasunari, segurtasunari edo eskubideei eragin diezaiekeen edozein egoerari adi daudela ziurtatu dute Fiskaltzako iturriek, eta, beren eskumenen barruan, delitu izaera izan dezakeen edozein egitateren aurrean jardungo dutela.
Ceutako Adingabeen Fiskaltzak Epaitegira eraman ditu hainbat adingabe migratzaileren zenbait salaketa, babes autonomikoko harrera-zentroetan abusuak edo laidoak jasan dituztela salatu ostean.
Ceutako Fiskaltzako iturriek baieztatu dutenez, Ministerio Publikoak Poliziaren aurrean aurkeztutako salaketaren baten berri izan du, eta organo judizialaren esku utzi dute.
Horien arabera, Fiskaltzak ez du adingabeen zentroei buruzko ikerketa orokorrik abiatu, eta ez da baliabide horietan ustezko egindako abusuak edo laidoak ikertzen ari.
Gaineratu dutenez, jarduketak epaitegira igortzeko erabakiak "funtzionaltasun- eta antolaketa-arrazoiei" erantzuten die, gaur egun Ceutako Fiskaltzak duen lan-karga kontuan hartuta.
Horien hitzetan, helburua da gertakari berberei buruzko ikerketak ez bikoiztea eta organo eskudunak ikertuko dituela bermatzea.
Fiskaltzak ohartarazi du adi daudela babespean dauden adingabeen osotasunari, segurtasunari edo eskubideei eragin diezaiekeen edozein egoerarekin, eta, beren eskumenen barruan, delitu izaera izan dezakeen edozein gertakariren aurrean jardungo dutela.
El País egunkariak aurreratu zituen salaketa horiek, eta, zabaldu zuenaren arabera, hainbat nerabek adingabeen bi zentro utzi zituzten hiri autonomoan, tratu txarrak, zigor fisikoak, arreta medikoaren falta edo langileek Marokora itzultzeko egindako mehatxuak ikusita.
"Putak deitzen digute etengabe, kolpatu egiten gaituzte, zigortu egiten gaituzte mugikorra edo burko bat erabiltzea eskatzen badugu", esan du horietako batek aipatu egunkariari egindako adierazpenetan, eta, erantsi duenez, gazte asko daude egoera berean, baita sexu-irainak eta bortxaketa-mehatxu esplizituak jasan dituen baten bat ere.
Informazio horren arabera, ostegunean deklarazioa hartu zitzaien emakume gazte horiei, eta egun horretan bertan hiriko adingabeen arloak esku hartu zuen. Salatzaileen hitzetan, irainak eta mehatxuak egin zituzten segurtasuneko bi gizon identifikatu zituzten. Haien ordez, emakumeak jarri zituzten, eta baita hezitzaile bat ere, adingabeek tratu txarrak leporatzen dizkietena.