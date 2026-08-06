Mensajes en redes sociales animan a volver a cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta el 15 de agosto
Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta, ha afirmado que al Gobierno de España le "consta" el llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva de personas desde Marruecos, para el próximo 15 de agosto, y entiende que el Estado pondrá a disposición los medios para que no se repita la crisis de la pasada semana.
Según ha explicado en una entrevista en La Sexta, son una "serie de informaciones que parece ser" que llegan "a través de redes sociales", y ante las que Ceuta ha trasladado su preocupación. "Nos preocupa y, sobre todo, nos inquieta que pudiera pasar algo similar", ha dicho.
En este contexto, Ramírez ha señalado que, una semana después de la crisis migratoria, la situación sobre la ciudad autónoma sigue siendo de "colapso" y está "desbordada" ante los menores migrantes no acompañados que siguen en la calle, sin sitio donde acogerles. "Nuestras capacidades están totalmente desbordadas. Ahora mismo se están atendiendo a más de 1000 menores no acompañados. Esto supera en un 2000 % nuestra capacidad en situación de contingencia", ha precisado.
Su gobierno trabaja "a marcha forzada para habilitar espacios de emergencia", como colegios, "para poder atender de la mejor manera posible a los diferentes menores". Al mismo tiempo, ha denunciado que "sigue habiendo una inseguridad muy importante en la ciudad" porque "hay miles de personas aún que están por las barriadas, deambulando, sin dónde dormir, sin qué comer, sin tener sus necesidades básicas cubiertas".
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