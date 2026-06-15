Protesta de alumnos que sacaron un 0 en el examen de euskera de la PAU
Decenas de estudiantes no están conformes con el resultado obtenido en el examen de euskera de la PAU y, junto a los profesores, han pedido hoy en el exterior de la Facultad de Ingeniería de Bilbao una solución a la situación.
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El futbolista Rafa Mir, condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones
Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual.
El nuevo Hospital de Tolosa avanza hacia su adjudicación entre las críticas de EH Bildu por posibles recortes
El consejero Alberto Martínez confía en que la redacción del proyecto se adjudique esta semana, lo que permitirá iniciar las obras en 2028 y concluirlas en 2031. Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado con dureza el documento y ha advertido de que, bajo este planteamiento, la OSI Tolosaldea "va a ofrecer menos servicios que ahora".
La inauguración oficial de la cárcel de Zubieta sella el compromiso con la reinserción frente al modelo de Martutene
El lehendakari Imanol Pradales y el ministro Fernando Grande-Marlaska han presidido la inauguración oficial de Zubieta, un acto donde se ha trasladado la placa en memoria de los tres funcionarios de prisiones asesinados por ETA.
La EHU recuerda que a medianoche concluye el plazo para solicitar la revisión de la PAU
El aviso de la universidad llega tras subsanarse el error informático que puso un cero a decenas de alumnos en el examen de Euskera, una situación que ha llevado a las familias y estudiantes afectados a concentrarse esta mañana ante la Facultad de Ingeniería en San Mamés.
La vivienda sigue escalando como principal problema para los vascos: ya preocupa al 60 % de la población
En materia política, un 25 % de los vascos prefiere a Pradales (PNV) como lehendakari, frente al 11 % que se decanta por Otxandiano (EH Bildu), según los datos del último Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco.
Pedrosa anuncia una prueba piloto en cuatro centros escolares para combatir el calor en las aulas
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado un Plan de Confort Climático del Gobierno Vasco para adaptar los centros educativos ante las olas de calor extremo. Este proyecto arrancará este mismo verano con una prueba piloto en cuatro centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, en respuesta a las protestas de familias y AMPAs tras registrarse temperaturas de hasta 35 grados en aulas de Bilbao, donde se han producido casos de escolares con golpes de calor.
Miles de personas disfrutan en Amurrio con Araba Euskaraz
Bajo el lema "Taupadak berpiztu!", el calor ha acompañado a los participantes en una jornada festiva, repleta de música, cultura y actividades para todos los públicos. Este año, Aresketa Ikastola ha organizado la cita en apoyo al euskera y las ikastolas alavesas.
Piden que se siga donando sangre también en verano, en el Día Internacional de los Donantes de Sangre
Hoy, 14 de junio, es el Día Internacional de las personas donantes de sangre. En Euskadi el 3% de la población es donante. El año pasado se registraron algo más de 79 000 donaciones, pero, ese gesto solidario se reduce de forma considerable en julio y agosto. Profesionales y asociaciones recuerdan que un pequeño gesto como el de donar sangre puede salvar numerosas vidas.
Urnieta celebra la primera edición de “Gazta Rolling” de Euskal Herria
Tras ubicar a los participantes en lo alto de la pendiente lateral de la ermita de Azkorte, ha comenzado el espectáculo. Unas 30 personas han salido tras el queso, y Xabi ha sido el primero en abrir la lista de vencedores de este concurso.