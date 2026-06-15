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Protesta de alumnos que sacaron un 0 en el examen de euskera de la PAU

Protesta EHU euskara azterketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: USaPeko euskarazko azterketan '0' atera duten ikasleak protesta egin dute Bilbon
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EITB

Última actualización

Decenas de estudiantes no están conformes con el resultado obtenido en el examen de euskera de la PAU y, junto a los profesores, han pedido hoy en el exterior de la Facultad de Ingeniería de Bilbao una solución a la situación.

Euskera UPV-EHU Bilbao Sociedad

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