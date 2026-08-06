Crisis migratoria
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Los vecinos de Huarte, escandalizados por las declaraciones de su párroco sobre la crisis migratoria en Ceuta

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Las polémicas declaraciones del párroco de Huarte, Javier Aizpún
Euskaraz irakurri: Uharteko bizilagunak haserre, herriko apaizak Ceutako migrazio-krisiari buruz egindako adierazpenengatik
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EITB

Última actualización

Los habitantes de Huarte (Navarra) se muestran indignados con su párroco, Javier Aizpún, por los mensajes que difundió en la red social X, antiguo Twitter, sobre la llegada de personas migrantes a Ceuta. Tras la oleada de críticas, el sacerdote ha pedido perdón y ha cerrado sus perfiles en redes sociales. En una de sus publicaciones, el sacerdote afirmaba: "Bombardear Rabat si es necesario", dentro de una serie de mensajes en los que defiende medidas de extrema dureza contra Marruecos. Aizpún también sostenía que habría que responder con fuego contra las personas migrantes que intenten entrar en Ceuta y planteaba una "reconquista" de Marruecos para recuperar, según sus palabras, la "España original", en referencia a la antigua Hispania romana. 

Huarte Navarra Iglesia Católica Migración Sociedad

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