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Barrakak zabalik daude jada Bilbon: Etxebarria parkea berriz ere atrakzioz bete da

Egunero irekiko dira, 17:00etan, irailaren 6ra arte. Horien artean, helduentzako hamabi atrakzio, haurrentzako hamahiru, sei txurro-denda, hainbat motatako hamazazpi postu eta terraza duten lau taberna izango dira, baita ikuskizunak, trebetasun-jokoak eta ausazko jokoak ere.

Bilboko Etxebarria Parkeko barrakak. Artxiboko argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Bilboko barrakak dagoeneko zabalik daude. Etxebarria parkeko barrakak ostiral honetan, 17:00etan, hasi dira martxan, Aste Nagusiaren aurretik, familiek eta bisitariek gehien espero duten tradizioetako bat aurreratuz. 

Egunero irekiko dira, 17:00etan, irailaren 6ra arte. Horien artean, helduentzako hamabi atrakzio, haurrentzako hamahiru, sei txurro-denda, hainbat motatako hamazazpi postu eta terraza duten lau taberna izango dira, baita ikuskizunak, trebetasun-jokoak eta ausazko jokoak ere.

Hauek dira gako nagusiak:

  • 72 atrakzio baimendu dira, zirkuaz gain.
  • Egunero 17:00etan irekiko dituzte ateak.
  • Aste Nagusian: abuztuaren 22tik 30era, 04:00etan itxita (03:00etatik 04:00etara hotsik gabe arituko dira).
  • Aste Nagusitik kanpo:
    • Astelehenetik ostegunera: 01:00ak arte, soinurik gabe gauerditik aurrera.
    • Ostiral, larunbat eta igandeetan: 02:00ak arte, soinurik gabe 01:00etatik aurrera.
  • Tarte inklusiboak: abuztuaren 23, 26 eta 28an, 17:00etatik 20:00etara, ez da musikarik edo soinu zaratatsurik izango, autismoa duten pertsonek ere gozatu ahal izan dezaten.
  • Zirkua Etxebarria parkea eta Zumalakarregi etorbidea lotzen dituen igogailuaren ondoan dago. Ikuskizuna 21:30ean izango da.
  • Berrikuntza zirkuan: Aste Nagusian gaueko emanaldi bat izango da 16 urtetik gorakoentzat, 23:00etan, su artifizialen ondoren.
  • Inaugurazio ofiziala: abuztuaren 21ean izango da, Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen eskutik.
  • Barrakak irailaren 6ra arte egongo dira zabalik Bilbon.
Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Jaiak Aisia Gizartea

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