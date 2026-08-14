Las Peñas de Riglos Huescako udalerriko suteak lau herri gehiago ebakuatu beharra eragin du
Suak San Juan de la Peña monasterio zaharra inguratu du (egitura ez da kaltetu) eta monasterio berrira hurbildu da. Gizon bat atxilotu dute, sua eragin duelakoan.
Peñas de Riglos Huescako udalerrian piztutako baso-sutearen ondorioz lau herri gehiago ebakuatu behar izan dituzte: Santa Maria de la Peña, Triste, La Peña Estacion eta Yeste. Sua astelehenean piztu zen, 50 kilometro koadro harrapatu eta 8.000 hektarea erre ditu. Poliziak pertsona bat atxilotu du sua piztu duelakoan.
Espainiako Gobernuak Aragoin duen Ordezkaritzako iturriek adierazi dutenez, kaltetuak Huescako Ayerbe udalerriko pabiloira eraman dituzte.
Santa Cruz de la Seros, Binacua eta Osia udalerriak ere ebakuatu dituzte azken egunetan, eta Jacako Santa Cilia eta Gares herriak konfinatu dituzte.
Sutea San Juan de la Peña monasterio zaharrera gerturatu zen ostegunean, eta une larriak bizi izan ziren arren, ez zuen egitura kaltetu. Monaterio berrira ere hurbildu zen, eta UMEk eta natura babesteko agenteek bertan zeuden kultura-ondasunak atera zituzten, erre ez zitezen.
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Suak San Juan de la Peñako monasterio zaharra inguratu du, baina ez dio eraikinari kalterik eragin. Gainera, monasterio berrira ere hurbildu da. Prebentziozko neurri gisa, Aragoiko lehen erregeen gorpuzkiak eta ondare historikoaren zati bat Huescako Museora eraman dituzte. Suteak 8.000 hektarea erre ditu dagoeneko, eta 12 herritako 900 pertsona inguru etxetik atera behar izan dituzte.
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