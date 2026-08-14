SUTEA HUESCAN
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San Juan de la Peñako monasterioa mehatxupean, Las Peñas de Rigloseko suteagatik

Iragarkia
18:00 - 20:00
Las Peñas de Rigloseko sutea (Huesca)
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EITB

Azken eguneratzea

Suak San Juan de la Peñako monasterio zaharra inguratu du, baina ez dio eraikinari kalterik eragin. Gainera, monasterio berrira ere hurbildu da. Prebentziozko neurri gisa, Aragoiko lehen erregeen gorpuzkiak eta ondare historikoaren zati bat Huescako Museora eraman dituzte. Suteak 8.000 hektarea erre ditu dagoeneko, eta 12 herritako 900 pertsona inguru etxetik atera behar izan dituzte.

Suteak Aragoi Gizartea

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