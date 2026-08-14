El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña

El fuego ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado nuevo. Como medida preventiva, se han trasladado los restos de los primeros reyes de Aragón y parte del patrimonio histórico al Museo de Huesca. El incendio ya ha arrasado unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de 12 localidades.