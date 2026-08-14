INCENDIO EN HUESCA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña

Publicidad
18:00 - 20:00
Incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
Euskaraz irakurri: San Juan de la Peñako monasterioa mehatxupean, Las Peñas de Rigloseko suteagatik
author image

EITB

Última actualización

El fuego ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado nuevo. Como medida preventiva, se han trasladado los restos de los primeros reyes de Aragón y parte del patrimonio histórico al Museo de Huesca. El incendio ya ha arrasado unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de 12 localidades.

Incendios Aragón Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X