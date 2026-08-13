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Haizeak eta beroak Aiaraldeko sutea berpiztu dute, eta baserri bat hustu behar izan dute

Iragarkia
El viento y el calor reavivan el incendio de Aiaraldea, que obliga a desalojar un caserío
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileak eta lau helikoptero ari dira Aiaraldean berpiztu den sutea itzaltzeko lanetan. Tenperatura altuek eta haizeak inguruan geratzen ziren garrak berpiztu dituzte, eta baserri bat prebentzioz hustu dute.

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