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Eusko Jaurlaritzak eskertu egin du eklipsearen inguruan herritarrek izan duten "jarrera zibikoa"

Euskadiko hainbat puntutan milaka ikusle bildu ziren eta joan-etorri ugari eragin zituzten. Auto-ilara nagusiak eklipsearen ondoren pilatu ziren, baina eguna gorabehera nabarmenik gabe amaitu zen.

LEKEITIO (VIZCAYA), 12/08/2026.- Cientos de personas se han congregado junto al Faro de Santa Catalina para contemplar el eclipse total de Sol, visible en toda Euskadi, que este miércoles ha despertado gran interés entre los vascos y entre personas de otros lugares que han llenado los alojamientos rurales de la comunidad autónoma, al tiempo que ha obligado al Gobierno Vasco a activar el Plan de Protección Civil (LABI) en fase de alerta. EFE/ Miguel Toña
Ehunka lagun bildu ziren Lekeition eklipsea ikusteko. Argazkia: Efe.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak asteazken gauean amaitutzat eman zuen LABIren alerta-fasea, eguzki-eklipsea zela eta ezarritakoa, "azpimarratzeko moduko gorabehera handirik gabe". Hori dela eta, herritarrek egun osoan izandako "jarrera zibiko eta arduratsua" eskertu du.

Eusko Jaurlaritzak LABIren alerta-fasea aktibatu zuen asteazkenean, 15:00etan, eklipsea eta tenperatura altuak zirela eta lurraldeko hainbat puntutan joan-etorriak eta pertsona gehiago pilatzea aurreikusi baitzen.

Eklipsearen aurreko joan-etorriak modu mailakatuan egin ziren, eta, horri esker, ez zen auto-ilara esanguratsurik erregistratu. Hala ere, trafikoa eten egin behar izan zen hiru lurralde historikoetako hainbat puntutan, hala nola Herrerako (Araba) noranzkoan; Kobaronera, Kobetas eta Pagasarri aparkalekuetarako sarbideetan eta Bizkaiko Balkoirako sarbidean (Bizkaia);  eta Jaizkibel, Tolosa, Elosu eta Zarauzko errepideetan eta Askizuko igoeran (Gipuzkoa).

Eklipsearen osteko auto-ilarak

Auto-ilara nagusiak eklipsearen ondoren izan ziren, 22:00etatik aurrera bereziki, Gipuzkoan, AP-8an, Frantziarako noranzkoan, non 7 kilometroko auto-ilarak izan ziren Zarauzko ordainlekuan; Araban, Gasteizerako sarbidean; eta Bizkaian, Avanzada autobidean, Iurretako ordainlekuan eta Berriz parean.

Trafikoaren bolumen berezia gorabehera, zirkulazioa normaltasuna berreskuratzen joan zen pixkanaka, eta ez zen aparteko arazorik gertatu. LABIren alerta-fasea 23:00ak eta gero amaitu zen, "aipatzeko moduko gorabehera handirik gabe", Jaurlaritzaren arabera.

Bestalde, garabi arinen zerbitzu bereziak sei esku-hartze egin zituen. Horietako lau Bizkaian izan ziren, guztiak matxurengatik; Gipuzkoan, berriz, bi laguntza eman ziren, bat matxuragatik eta bestea zauriturik gabeko istripuagatik.

SOS Deiaken esku-hartzeak

Asteazken arratsaldean, SOS Deiak-112 Larrialdiei Aurregiteko Zerbitzuak eklipsearekin lotutako hamaika gertakari erregistratu zituen:

  • Zortzi mendi-erreskate Jaizkibelen, Aiako Harrian, Aizkorrin, bi Olarizun, Ibarran, Xoxoten (Azpeitia) eta Gorlizen.
  • Salbamendu bat Maroñoko urtegian.
  • Salbamendu bat kostan, Gorlizen.
  • Osasun-laguntza bat Ean.

"Euskadi eguzki-eklipse historiko baten lekuko izan da ", eta Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman dizkie "euskal herritarrei, egun osoan zehar jarrera zibikoa eta arduratsua erakutsi dutelako".

Eguzki eklipseak Eusko Jaurlaritza Trafikoa Gizartea

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