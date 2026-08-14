Teknikarien grebak PICASSa eta Piraten hainbat ekitaldi bertan behera utzi ditu Donostian
Ostiraleko lanuztearen ondorioz, Quincena Musicaleko dantza-ikuskizuna ez da egingo, eta Donostiako Piratek Trinitate plazako jarduerak eta Skabideanen kontzertua bertan behera utzi dituzte.
Ostiral honetarako, abuztuaren 14rako, deitutako ikuskizunen eta ekitaldien sektoreko langileen grebak lehen ondorioak izan ditu Donostiako Aste Nagusian. Lanuztearen ondorioz, bertan behera geratu da Musika Hamabostaldiak programatutako PICASSa dantza-ikuskizuna, eta Donostiako Piratek ere eten egin dute Trinitate plazako programazioa eta Skabideanen kontzertua La Flamenkan.
PICASSa, Lorena Nogal dantzari eta koreografoaren lana, Tabakaleran zegoen programatuta, 17:00etan eta 19:00etan bi emanalditan. Pablo Picassoren unibertso artistikoan inspiratutako pieza Tabakalera Dantzan zikloaren barruan zegoen, Musika Hamabostaldiaren 87. edizioan.
Piratek programazioa eten dute langileei elkartasuna adierazteko
Donostiako Piratek, bestalde, ostiral honetarako Trinitate plazan antolatutako jarduerak bertan behera uztea erabaki dute, baita Skabideanek La Flamenkan 00:30ean eman behar zuen kontzertua ere.
Skabideanen emanaldia Aste Nagusi Piratak ostiral honetarako prestatutako egitarauaren barruan zegoen.
Hala, Donostiako Aste Nagusiko jardunaldi nagusietako batean aurreikusitako jai-egitarauaren zati bati eragin dio grebak. Gainerako jarduerek, berriz, aurreikusitako egitarauari eutsiko diote.
Sektorerako hitzarmen kolektiboa eskatu dute
Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT sindikatuek deitu dute ostiral honetako greba, ikuskizunen eta ekitaldien sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrerapausorik izan ez delako.
Sindikatuek EUKI patronalarekin negoziazioak blokeatuta daudela salatu dute, eta sektoreko langileentzat lan-baldintza duinak eskatu dituzte, kultura- eta jai-ekitaldiak antolatu eta gauzatzeko ezinbestekoak direla argudiatuta. Deitzaileen arabera, Lan Ikuskaritzan aurkeztutako salaketen ondorioz, hainbat enpresa zigortu dituzte lan-arloko arau-hausteengatik.
Ostiral honetako lanuztea EAEko hiru hiriburuetako jaietan deitutako greba-egutegiko bigarren hitzordua da. Abuztuaren 5ean egin zuten greba Araban, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiekin bat eginez; abuztuaren 26an, berriz, beste lanuzte bat egingo dute Bizkaian, Bilboko Aste Nagusian.
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