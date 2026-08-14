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Teknikarien grebak PICASSa eta Piraten hainbat ekitaldi bertan behera utzi ditu Donostian

Ostiraleko lanuztearen ondorioz, Quincena Musicaleko dantza-ikuskizuna ez da egingo, eta Donostiako Piratek Trinitate plazako jarduerak eta Skabideanen kontzertua bertan behera utzi dituzte.

Los representantes sindicales de los Técnicos de espectáculos y eventos informan de la huelga, en la plaza General Loma,a 3 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Denuncian el bloqueo patronal de su primer convenio y exigen condiciones dignas, y por ello irán ala huelga el próximo 5 de agosto. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03/8/2026
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EITB

Azken eguneratzea

Ostiral honetarako, abuztuaren 14rako, deitutako ikuskizunen eta ekitaldien sektoreko langileen grebak lehen ondorioak izan ditu Donostiako Aste Nagusian. Lanuztearen ondorioz, bertan behera geratu da Musika Hamabostaldiak programatutako PICASSa dantza-ikuskizuna, eta Donostiako Piratek ere eten egin dute Trinitate plazako programazioa eta Skabideanen kontzertua La Flamenkan.

PICASSa, Lorena Nogal dantzari eta koreografoaren lana, Tabakaleran zegoen programatuta, 17:00etan eta 19:00etan bi emanalditan. Pablo Picassoren unibertso artistikoan inspiratutako pieza Tabakalera Dantzan zikloaren barruan zegoen, Musika Hamabostaldiaren 87. edizioan.

Piratek programazioa eten dute langileei elkartasuna adierazteko

Donostiako Piratek, bestalde, ostiral honetarako Trinitate plazan antolatutako jarduerak bertan behera uztea erabaki dute, baita Skabideanek La Flamenkan 00:30ean eman behar zuen kontzertua ere.

Skabideanen emanaldia Aste Nagusi Piratak ostiral honetarako prestatutako egitarauaren barruan zegoen.

Hala, Donostiako Aste Nagusiko jardunaldi nagusietako batean aurreikusitako jai-egitarauaren zati bati eragin dio grebak. Gainerako jarduerek, berriz, aurreikusitako egitarauari eutsiko diote.

Sektorerako hitzarmen kolektiboa eskatu dute

Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT sindikatuek deitu dute ostiral honetako greba, ikuskizunen eta ekitaldien sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrerapausorik izan ez delako.

Sindikatuek EUKI patronalarekin negoziazioak blokeatuta daudela salatu dute, eta sektoreko langileentzat lan-baldintza duinak eskatu dituzte, kultura- eta jai-ekitaldiak antolatu eta gauzatzeko ezinbestekoak direla argudiatuta. Deitzaileen arabera, Lan Ikuskaritzan aurkeztutako salaketen ondorioz, hainbat enpresa zigortu dituzte lan-arloko arau-hausteengatik.

Ostiral honetako lanuztea EAEko hiru hiriburuetako jaietan deitutako greba-egutegiko bigarren hitzordua da. Abuztuaren 5ean egin zuten greba Araban, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiekin bat eginez; abuztuaren 26an, berriz, beste lanuzte bat egingo dute Bizkaian, Bilboko Aste Nagusian.

Donostiako Aste Nagusia 2026 Donostia Gizartea

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18:00 - 20:00
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