HUELGA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La huelga de técnicos deja sin PICASSa a la Quincena Musical y suspende parte de la programación de Piratak en Donostia

El paro convocado este viernes en Gipuzkoa ha obligado a cancelar el espectáculo de danza de Lorena Nogal y ha llevado a Donostiako Piratak a suspender sus actividades en la Plaza de la Trinidad y el concierto de Skabidean.
Los representantes sindicales de los Técnicos de espectáculos y eventos informan de la huelga, en la plaza General Loma,a 3 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Denuncian el bloqueo patronal de su primer convenio y exigen condiciones dignas, y por ello irán ala huelga el próximo 5 de agosto. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03/8/2026
Euskaraz irakurri: Teknikarien grebak PICASSa eta Piraten hainbat ekitaldi bertan behera utzi ditu Donostian
author image

EITB

Última actualización

La huelga de los trabajadores y trabajadoras del sector de espectáculos y eventos convocada para este viernes, 14 de agosto, ha dejado ya sus primeras consecuencias en la Aste Nagusia de Donostia. El paro ha obligado a cancelar el espectáculo de danza PICASSa, programado por la Quincena Musical, y ha provocado también la suspensión de la programación de Donostiako Piratak en la Plaza de la Trinidad y del concierto de Skabidean en La Flamenka.

PICASSa, interpretado por la bailarina y coreógrafa Lorena Nogal, estaba programado en Tabakalera con dos pases, a las 17:00 y a las 19:00. La pieza, inspirada en el universo artístico de Pablo Picasso, formaba parte del ciclo Tabakalera Dantzan de la 87. edición de la Quincena Musical.

Piratak suspende su programación en solidaridad con los trabajadores

Donostiako Piratak ha decidido, por su parte, suspender las actividades previstas este viernes en la Plaza de la Trinidad y cancelar el concierto que Skabidean tenía previsto ofrecer a las 00:30 en La Flamenka.

El colectivo popular anunció su decisión como muestra de apoyo a los trabajadores del sector y a sus reivindicaciones. La actuación de Skabidean figuraba inicialmente en el programa oficial de Aste Nagusi Pirata para este viernes.

La suspensión afecta, por tanto, a parte de la programación festiva prevista para una de las jornadas centrales de la Semana Grande donostiarra, aunque el resto de actividades de la ciudad mantiene su programación.

Reclaman un convenio para el sector

La jornada de huelga ha sido convocada por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo del sector de espectáculos y eventos.

Los sindicatos denuncian el bloqueo de las conversaciones con la patronal EUKI y reclaman unas condiciones laborales dignas para los trabajadores que hacen posible los eventos culturales y festivos. Según los convocantes, las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo ya han derivado en sanciones a varias empresas por incumplimientos laborales.

La de este viernes es la segunda jornada de huelga del calendario previsto para las fiestas de las tres capitales vascas. El 5 de agosto el paro tuvo lugar en Araba, coincidiendo con las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz, mientras que el 26 de agosto está prevista una nueva jornada en Bizkaia, durante Aste Nagusia de Bilbao.

Semana Grande Donostia 2026 Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña

El fuego ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado nuevo. Como medida preventiva, se han trasladado los restos de los primeros reyes de Aragón y parte del patrimonio histórico al Museo de Huesca. El incendio ya ha arrasado unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de 12 localidades.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un hombre de 28 años como presunto causante del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca

El fuego obliga a evacuar a casi 900 personas de 12 localidades y a confinar dos municipios. La superficie afectada alcanza ya las 8.000 hectáreas y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar el perímetro y evitar nuevos avances del fuego. La Guardia Civil investiga si un acopio de materiales de obra donde se originó el incendio pudo provocar las llamas.
Cargar más
Publicidad
X