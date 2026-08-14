La huelga de técnicos deja sin PICASSa a la Quincena Musical y suspende parte de la programación de Piratak en Donostia
La huelga de los trabajadores y trabajadoras del sector de espectáculos y eventos convocada para este viernes, 14 de agosto, ha dejado ya sus primeras consecuencias en la Aste Nagusia de Donostia. El paro ha obligado a cancelar el espectáculo de danza PICASSa, programado por la Quincena Musical, y ha provocado también la suspensión de la programación de Donostiako Piratak en la Plaza de la Trinidad y del concierto de Skabidean en La Flamenka.
PICASSa, interpretado por la bailarina y coreógrafa Lorena Nogal, estaba programado en Tabakalera con dos pases, a las 17:00 y a las 19:00. La pieza, inspirada en el universo artístico de Pablo Picasso, formaba parte del ciclo Tabakalera Dantzan de la 87. edición de la Quincena Musical.
Piratak suspende su programación en solidaridad con los trabajadores
Donostiako Piratak ha decidido, por su parte, suspender las actividades previstas este viernes en la Plaza de la Trinidad y cancelar el concierto que Skabidean tenía previsto ofrecer a las 00:30 en La Flamenka.
El colectivo popular anunció su decisión como muestra de apoyo a los trabajadores del sector y a sus reivindicaciones. La actuación de Skabidean figuraba inicialmente en el programa oficial de Aste Nagusi Pirata para este viernes.
La suspensión afecta, por tanto, a parte de la programación festiva prevista para una de las jornadas centrales de la Semana Grande donostiarra, aunque el resto de actividades de la ciudad mantiene su programación.
Reclaman un convenio para el sector
La jornada de huelga ha sido convocada por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo del sector de espectáculos y eventos.
Los sindicatos denuncian el bloqueo de las conversaciones con la patronal EUKI y reclaman unas condiciones laborales dignas para los trabajadores que hacen posible los eventos culturales y festivos. Según los convocantes, las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo ya han derivado en sanciones a varias empresas por incumplimientos laborales.
La de este viernes es la segunda jornada de huelga del calendario previsto para las fiestas de las tres capitales vascas. El 5 de agosto el paro tuvo lugar en Araba, coincidiendo con las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz, mientras que el 26 de agosto está prevista una nueva jornada en Bizkaia, durante Aste Nagusia de Bilbao.
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