Recursos energéticos

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Una empresa buscará hidrógeno natural en el subsuelo de Aralar sin alterar sustancialmente el terreno

El permiso concedido por el Gobierno español se limita a la exploración y prohíbe abrir nuevos caminos o accesos para realizar los trabajos.
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Euskaraz irakurri: Hidrogeno naturala bilatuko dute Aralarren, Gipuzkoa eta Nafarroa artean
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Agencias | EITB

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Una empresa especializada en geología buscará hidrógeno natural en el subsuelo de Aralar, en una zona situada entre Gipuzkoa y Navarra. El Gobierno español ha concedido a la madrileña Mantle8 Iberia S.L. permisos de exploración para estudiar la posible presencia de este recurso energético.

La autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del País Vasco, después de que los Gobiernos vasco y navarro emitieran informes favorables al proyecto.

Solo estudios, no extracción

Los trabajos estarán limitados a la exploración y estudio del subsuelo. Las técnicas empleadas no podrán alterar sustancialmente la configuración del terreno y el permiso prohíbe expresamente la apertura de nuevos caminos o accesos para desarrollar las labores.

Mantle8 Iberia combina datos de geología, geofísica y geoquímica para localizar posibles acumulaciones de hidrógeno natural próximas a la superficie, sin necesidad de invadirla. La autorización concedida no permite la extracción del recurso.

Un hidrógeno que se genera de forma natural

La empresa sostiene que la Tierra produce millones de toneladas de hidrógeno mediante un proceso conocido como serpentinización, una reacción entre el agua y determinadas rocas ricas en hierro. Según su planteamiento, este recurso podría encontrarse en abundancia relativamente cerca de la superficie, aunque primero es necesario localizar los posibles yacimientos y determinar su viabilidad.

El hidrógeno presenta una densidad energética por kilogramo aproximadamente tres veces superior a la de la gasolina y, al utilizarse como combustible, no genera emisiones directas de CO₂. Su elevado coste de producción es, sin embargo, uno de los principales obstáculos para su utilización a gran escala.

Frente al hidrógeno verde

La apuesta actual por el hidrógeno renovable se basa principalmente en el hidrógeno verde, que se obtiene mediante electrólisis del agua utilizando electricidad de origen renovable. Este proceso requiere grandes cantidades de energía.

Frente a este modelo, Mantle8 Iberia centra su actividad en la búsqueda del hidrógeno natural presente en la corteza terrestre, con el objetivo de identificar reservas que puedan convertirse en una nueva fuente de este recurso energético.

Sierra de Aralar Gobierno de España Gipuzkoa Navarra Sociedad

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