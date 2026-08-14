El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca obliga a evacuar cuatro nuevos municipios
El incendio forestal declarado el lunes en Peñas de Riglos ,Huesca, ha obligado esta madrugada a desalojar los municipios de Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste. El fuego tiene un perímetro de 50 kilómetros cuadrados y ha quemado 8000 hectáreas y una persona ha sido detenida.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han señalado que los afectado han sido trasladados al pabellón del municipio oscense de Ayerbe.
Los municipios de Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia también han sido evacuado y Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca están confinados.
El incendio se acercó el jueves al monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se aproximó al monasterio nuevo. El personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes de protección de la naturaleza (APN) tuvieron que sacer varios bienes culturales de los monasterios para evitar que se quemaran.
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El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña
El fuego ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado nuevo. Como medida preventiva, se han trasladado los restos de los primeros reyes de Aragón y parte del patrimonio histórico al Museo de Huesca. El incendio ya ha arrasado unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de 12 localidades.
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El fuego obliga a evacuar a casi 900 personas de 12 localidades y a confinar dos municipios. La superficie afectada alcanza ya las 8.000 hectáreas y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar el perímetro y evitar nuevos avances del fuego. La Guardia Civil investiga si un acopio de materiales de obra donde se originó el incendio pudo provocar las llamas.
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