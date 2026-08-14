El incendio forestal declarado el lunes en Peñas de Riglos ,Huesca, ha obligado esta madrugada a desalojar los municipios de Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste. El fuego tiene un perímetro de 50 kilómetros cuadrados y ha quemado 8000 hectáreas y una persona ha sido detenida.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han señalado que los afectado han sido trasladados al pabellón del municipio oscense de Ayerbe.

Los municipios de Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia también han sido evacuado y Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca están confinados.

El incendio se acercó el jueves al monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se aproximó al monasterio nuevo. El personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes de protección de la naturaleza (APN) tuvieron que sacer varios bienes culturales de los monasterios para evitar que se quemaran.