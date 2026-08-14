Investigan a un hombre en Bizkaia por su presunta participación en ventas falsas de cachorros
La Guardia Civil investiga a un bizkaíno por su presunta participación en una estafa 'online' mediante anuncios falsos de venta de cachorros. El investigado actuaría como titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir el dinero de la estafa, y las pesquisas han detectado afectados en diversas provincias del país.
La comandancia de Bizkaia señala que la investigación comenzó tras la denuncia de un vecino de la provincia de Cuenca que, tras localizar un anuncio de venta de un cachorro en una página web, realizó transferencias por valor de 800 euros mediante sistema de pagos instantáneo. A partir de ese momento, el supuesto vendedor cesó toda comunicación, sin llegar a entregar el animal.
La Guardia Civil ha analizado las líneas telefónicas y las cuentas bancarias utilizadas durante la estafa, y han centrado las pesquisas en el titular de la cuenta receptora del dinero, al que se atribuye una presunta participación en los hechos.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Barakaldo (Bizkaia).
Compras seguras
Para evitar caer en este tipo de estafas, la Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones al realizar compras en internet, especialmente cuando se exigen pagos por adelantado. Asimismo, recomienda comprobar la autenticidad del vendedor, desconfiar de ofertas especialmente atractivas y utilizar plataformas que ofrezcan garantías para comprador y vendedor.
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