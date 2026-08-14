Las barracas ya están abiertas en Bilbao: el Parque Etxebarria vuelve a llenarse de atracciones
Las barracas ya han abierto sus puertas en Bilbao. El ferial del Parque Etxebarria ha comenzado a funcionar este viernes a las 17:00 horas, adelantándose a Aste Nagusia y ofreciendo una de las tradiciones más esperadas por familias y visitantes.
Entre ellas habrá doce aparatos para personas adultas, trece para niñas y niños, seis churrerías, diecisiete casetas varias, cuatro bares con terraza, además de espectáculos, máquinas de habilidad o juegos de azar.
Estas son las claves:
- 72 atracciones autorizadas, además del circo.
- Apertura diaria: a las 17:00 horas.
- Durante Aste Nagusia: del 22 al 30 de agosto, cierre a las 04:00 horas (de 03:00 a 04:00 horas funcionarán sin sonido).
- Fuera de Aste Nagusia:
- Lunes a jueves: hasta la 01:00 horas, sin sonido desde medianoche.
- Viernes, sábados y domingos: hasta las 02:00 horas, sin sonido desde la 01:00.
- Franjas inclusivas: los días 23, 26 y 28 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, no habrá música ni sonidos estridentes para facilitar el disfrute de las personas autistas.
- El circo se ubica junto al ascensor que conecta el Parque Etxebarria con Avenida Zumalacárregui. El espectáculo será a las 21:30 horas.
- Novedad del circo: durante Aste Nagusia habrá una función nocturna para mayores de 16 años, a las 23:00 horas, después de los fuegos artificiales.
- Inauguración oficial: será el 21 de agosto, a cargo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.
- El recinto permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre.
Te puede interesar
Once personas intoxicadas por una nube de gas cloro en el complejo deportivo de Viana
Dos de los afectados son niños de 5 y 9 años, y presentan pronóstico reservado; el resto tiene carácter leve.
Los servicios de extinción esperan tener controlado este sábado el incendio forestal de Llanteno
En los próximos días tendrán que seguir acudiendo a la zona para enfriarla y vigilar que los rescoldos no se activen. De cara a este sábado, hay comprometidos nuevamente cinco helicópteros para seguir trabajando, seguir enfriando la zona y seguir vigilando.
El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca supera las 11 2000 hectáreas con un perímetro de 58 kilómetros
El incendio ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado al monasterio nuevo. Un hombre ha sido detenido como presunto causante del fuego.
La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas súbitas en casi toda la cuenca
Durante la tarde de este viernes las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas son Álava, Navarra, Cantabria, Burgos, Soria, La Rioja, Aragón, Cataluña y la provincia de Castellón.
Irun pide al Gobierno Vasco activar ya su dispositivo de Operación Retorno tras nuevas retenciones en la AP-8
El municipio ha activado su plan especial, que limita la circulación por el centro a los vehículos locales. La alcaldesa, Cristina Laborda, ha reclamado al Gobierno Vasco que active ya el dispositivo especial para evitar que las retenciones terminen provocando el "colapso" de la ciudad.
Kaleko Afari Solidarioak (KAS) denuncia la "criminalización y acoso" que sufren sus voluntarios y pide comunicación al Ayuntamiento de San Sebastián
Insiste en que "no existe, a día de hoy, una alternativa equivalente" a las cenas solidarias y los recursos municipales no son suficientes.
Osakidetza atiende a 129 personas por dolencias oculares tras el eclipse
Este viernes, 70 personas han acudido a los servicios médicos de Euskadi con síntomas oculares leves o muy leves. El jueves se atendió a otras 59 personas.
España y Marruecos blindan sus fronteras ante una posible llegada masiva este sábado
Las ciudades de Ceuta y Melilla han reforzado la seguridad ante los llamamientos a cruzar la frontera. Rabat también ha intensificado las medidas con más alambradas y controles en Castillejos.
‘Sokamuturra Ez’ pide en Getxo no participar en la actividad y aboga por unas fiestas "sin sufrimiento animal"
La asociación asegura que ha tratado de negociar con la comisión de fiestas para sustituir la sokamuturra, y que la participación no puede ser "excusa para llevar a cabo una actividad basada en el sufrimiento".