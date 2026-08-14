Las barracas ya están abiertas en Bilbao: el Parque Etxebarria vuelve a llenarse de atracciones

Las barracas ya han abierto sus puertas en Bilbao. El ferial del Parque Etxebarria ha comenzado a funcionar este viernes a las 17:00 horas, adelantándose a Aste Nagusia y ofreciendo una de las tradiciones más esperadas por familias y visitantes.

Entre ellas habrá doce aparatos para personas adultas, trece para niñas y niños, seis churrerías, diecisiete casetas varias, cuatro bares con terraza, además de espectáculos, máquinas de habilidad o juegos de azar.

Estas son las claves: