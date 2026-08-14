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Las barracas ya están abiertas en Bilbao: el Parque Etxebarria vuelve a llenarse de atracciones

Abrirán todos los días a las 17:00 horas, hasta el 6 de septiembre. Entre ellas habrá doce aparatos para personas adultas, trece para niñas y niños, seis churrerías, diecisiete casetas varias, cuatro bares con terraza, además de espectáculos, máquinas de habilidad o juegos de azar.
Barracas en el Parque Etxebarria de Bilbao. Foto de archivo: Europa Press
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EITB

Última actualización

Las barracas ya han abierto sus puertas en Bilbao. El ferial del Parque Etxebarria ha comenzado a funcionar este viernes a las 17:00 horas, adelantándose a Aste Nagusia y ofreciendo una de las tradiciones más esperadas por familias y visitantes.

Entre ellas habrá doce aparatos para personas adultas, trece para niñas y niños, seis churrerías, diecisiete casetas varias, cuatro bares con terraza, además de espectáculos, máquinas de habilidad o juegos de azar.

Estas son las claves:

  • 72 atracciones autorizadas, además del circo.
  • Apertura diaria: a las 17:00 horas.
  • Durante Aste Nagusia: del 22 al 30 de agosto, cierre a las 04:00 horas (de 03:00 a 04:00 horas funcionarán sin sonido).
  • Fuera de Aste Nagusia:
    • Lunes a jueves: hasta la 01:00 horas, sin sonido desde medianoche.
    • Viernes, sábados y domingos: hasta las 02:00 horas, sin sonido desde la 01:00.
  • Franjas inclusivas: los días 23, 26 y 28 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, no habrá música ni sonidos estridentes para facilitar el disfrute de las personas autistas.
  • El circo se ubica junto al ascensor que conecta el Parque Etxebarria con Avenida Zumalacárregui. El espectáculo será a las 21:30 horas.
  • Novedad del circo: durante Aste Nagusia habrá una función nocturna para mayores de 16 años, a las 23:00 horas, después de los fuegos artificiales.
  • Inauguración oficial: será el 21 de agosto, a cargo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.
  • El recinto permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre. 
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