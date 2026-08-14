El Gobierno español renueva la autorización para la central de Almaraz hasta junio de 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz, en Cáceres, para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitira que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030.

La decisión del Ministerio pone fin a un trámite que oficialmente dio comienzo en octubre de 2025, cuando las tres propietarias de la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy- acordaron pedir formalmente la prórroga. El cierre escalonado de sus dos reactores estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, de acuerdo con el protocolo establecido en su día por Enresa y las compañías energéticas.

El Consejo de Seguridad Nuclear emitió ya el pasado 16 de julio un informe favorable a la renovación solicitada, condicionado al cumplimiento de los límites y exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica recogidos ahora en la orden. El aval técnico del organismo regulador certificó y acreditó que la instalación nuclear cacereña reúne las condiciones de seguridad necesarias para operar de manera segura durante dicho periodo de prórroga.



El Ministerio justifica también la decisión por el nuevo contexto energético internacional y la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Medio. Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz hasta 2030 tendría un efecto "acotado y poco significativo" sobre el despliegue renovable y contribuiría a reducir la dependencia del gas.

No altera la fecha de cese definitivo

En cualquier caso, esta renovación no altera la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035. Transición Ecológica recalca que el Gobierno "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre" con respecto a este tema: que la extensión a la vida útil de la central extremeña se otorga tras comprobar que cumple con las tres condiciones establecidas por el Ejecutivo: es segura para las personas, no compromete la seguridad de suministro en España y no tiene coste para los ciudadanos.

La prórroga a la explotación de la central extremeña "puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente".

Sumar rechaza la prórroga

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".

Fuentes del grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

En un comunicado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica". "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha afirmado el ministro.

PP ve insuficiente la prórroga

Por su parte, el Partido Popular considera necesario que se cancele el calendario de cierres de las centrales en España. "Nos alegramos de esta rectificación del Gobierno", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el que se señala que la decisión del Ejecutivo "no es suficiente".

"Exigimos al Gobierno la cancelación urgente del calendario de cierres, no solo de la planta de Almaraz sino del resto de centrales nucleares en España", apunta el texto. Para el PP, esta decisión supone "el reconocimiento del fracaso" de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que "se enmienda" a sí mismo "de tapadillo", con una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente.

Según los populares, esta "mini prórroga" es "un parche" a una gestión "ideologizada" de Sánchez, que va en sentido contrario a los países de la Unión Europea, destaca el comunicado.