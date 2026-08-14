‘Sokamuturra Ez’ pide en Getxo no participar en la actividad y aboga por unas fiestas "sin sufrimiento animal"
La asociación asegura que ha tratado de negociar con la comisión de fiestas para sustituir la sokamuturra, y que la participación no puede ser "excusa para llevar a cabo una actividad basada en el sufrimiento".
La asociación vecinal ‘Sokamuturra Ez’ se ha concentrado este jueves en el Puerto Viejo de Algorta (Getxo) para pedir a la ciudadanía que no acuda a esta actividad y opte, en su lugar, por "unas fiestas sin sufrimiento animal". A su juicio, "la sokamuturra no es cultura, es negocio" y la "participación no puede utilizarse como excusa para mantener una actividad basada en el sufrimiento".
La movilización pretende ir más allá del rechazo a este espectáculo concreto y abrir una reflexión sobre la posibilidad de construir unas celebraciones "más justas, inclusivas y respetuosas, donde la diversión no dependa del sufrimiento de los animales", según la portavoz del colectivo, Nerea Landa.
Bajo el lema ‘Jaiak hobe sufrimendu gabe / Las fiestas son mejores sin sufrimiento’, la organización ha llamado a todas las personas preocupadas por el bienestar animal a sumarse a la movilización.
No asistir como público
Uno de los principales mensajes de la campaña es pedir que no se acuda como público a la sokamuturra, y se dirige especialmente a progenitores y responsables de menores, para que no lleven a los niños a este acto.
En este sentido, la asociación recuerda que Naciones Unidas recomienda proteger a los menores de la violencia presente en los espectáculos taurinos. También explica que numerosos profesionales han expresado su preocupación por los valores que pueden transmitir estos eventos y por el impacto de normalizar el sufrimiento animal como forma de entretenimiento.
‘Sokamuturra Ez’ considera, además, que la "violencia o el abuso sobre animales indefensos" no puede desligarse de la educación en empatía y del rechazo a otras formas de violencia.
Llamamiento a cuadrillas
La asociación también se ha dirigido a las cuadrillas, a las que pide que den "un paso de insumisión" y no participen en la sokamuturra, aunque el reglamento de la comisión de fiestas penalice con cero puntos a quienes no tomen parte en la prueba.
El colectivo reclama asimismo un cambio en las instituciones y explica que "han intentado dialogar con la comisión de fiestas" y proponer alternativas concretas para sustituir la sokamuturra, pero que esas gestiones no han dado resultados hasta ahora.
Evidencias científicas
Según las explicaciones aportadas por veterinarios y otros especialistas, "las vaquillas se ven sometidas al transporte, el aislamiento, el ruido y el acoso de más de 50 cuadrillas durante unas tres horas. Además, al intentar escapar del recinto pueden sufrir heridas, golpes contra las vallas, fracturas e incluso morir", señala Landa.
La asociación añade que el marcado del lomo con hierro candente y los tirones de cuerda son también prácticas lesivas, a lo que se suman los riesgos para las personas.
El colectivo señala que el Ayuntamiento sostiene que, mientras exista participación, "será difícil eliminar la sokamuturra". Sin embargo, la asociación considera que ese argumento "no lo exime de su responsabilidad".
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