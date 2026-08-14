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España y Marruecos blindan sus fronteras ante una posible llegada masiva este sábado

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CEUTA, 10/08/2026.- Imagen de un vehículo de Policía Militar en Ceuta, este lunes. La Comandancia General de Ceuta ha ordenado la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa. EFE/Laura Rincón
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Euskaraz irakurri: Espainiak eta Marokok mugak blindatu dituzte larunbatean izan litekeen etorrera masibo baten aurrean
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Las ciudades de Ceuta y Melilla han reforzado la seguridad ante los llamamientos a cruzar la frontera. Rabat también ha intensificado las medidas con más alambradas y controles en Castillejos.

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