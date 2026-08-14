España y Marruecos blindan sus fronteras ante una posible llegada masiva este sábado
Las ciudades de Ceuta y Melilla han reforzado la seguridad ante los llamamientos a cruzar la frontera. Rabat también ha intensificado las medidas con más alambradas y controles en Castillejos.
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