Kaleko Afari Solidarioak (KAS) denuncia la "criminalización y acoso" que sufren sus voluntarios y pide comunicación al Ayuntamiento de San Sebastián
Insiste en que "no existe, a día de hoy, una alternativa equivalente" a las cenas solidarias y los recursos municipales no son suficientes.
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