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Kaleko Afari Solidarioak (KAS) denuncia la "criminalización y acoso" que sufren sus voluntarios y pide comunicación al Ayuntamiento de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/08/2026.- La organización Kaleko Afari Solidarioak (KAS) ha dado una rueda de prensa este viernes en San Sebastián, donde rechazan la prohibición por parte del ayuntamiento donostiarra, de las cenas solidarias en la calle. El texto expone los argumentos del colectivo ante la falta de alternativas integrales para las personas sin hogar que asistian diariamente a sus repartos.EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kaleko Afari Solidarioak (KAS) elkarteak boluntarioek pairatzen duten "kriminalizazioa eta jazarpena" salatu du eta Donostiako Udalari komunikazioa eskatu dio

Última actualización

Insiste en que "no existe, a día de hoy, una alternativa equivalente" a las cenas solidarias y los recursos municipales no son suficientes.

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