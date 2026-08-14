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Ebroko Konfederazioak arroaren ia osoan bat-bateko ur-goraldien arriskuaz ohartarazi du

Ostiral arratsaldean, honako hauek dira eraginak jasateko probabilitate handiena duten eremuak: Araba, Nafarroa, Kantabria, Burgos, Soria, Errioxa, Aragoi, Katalunia eta Castelloko probintzia.

Ebroren artxiboko irudia. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Ebroko Konfederazio Hidrografikoak (CHE) ohartarazi du arroaren zati handi batean erreka eta ibilgu txikiek bat-batekoak izan daitezkeen ur-goraldiak izan ditzaketela asteburu honetan, Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) iragarritako euri jasak eta ekaitzak direla eta.

Depresio isolatu bat (DANA) sortuko da ostiral honetatik aurrera Atlantikoko ibarbide batetik, eta horrek eguraldi-aldaketa ekarriko du, penintsulako barnealdeko eremu zabaletan zaparrada eta ekaitz gogorrekin.

Ebro arroan, egoera horrek emariak bat-batean handitzea eragin dezake, bereziki tamaina txikiko ibilguetan, erakundeak jakitera eman duenez.

CHEk adierazi du ostiral arratsaldean, honako hauek direla eraginak jasateko probabilitate handiena duten eremuak: Araba, Nafarroa, Kantabria, Burgos, Soria, Errioxa, Aragoi, Katalunia eta Castelloko probintzia.

Iragarpen meteorologikoen arabera, prezipitazioak batez ere arroaren ipar-mendebaldean pilatuko dira ostiral honetan.

Larunbatean, berriz, arroaren ekialdeko bi herenetako zati handi batera zabalduko dira, bereziki Errioxatik Ebro ibaiaren bokaleraino, baita Iberiar Sistemara eta Pirinio erdialdetik katalanera ere. Igandean, berriz, euriak arroaren ekialdeko eremuetara mugatzeko joera izango du.

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