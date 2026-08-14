La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas súbitas en casi toda la cuenca

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido del riesgo de crecidas “puntuales y súbitas” en barrancos y cauces menores de gran parte de la cuenca durante este fin de semana debido a las lluvias intensas y tormentas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La formación de una DANA a partir de una vaguada atlántica provocará desde este viernes un cambio de tiempo con chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular.

En la cuenca del Ebro, este episodio podría traducirse en aumentos repentinos de caudal, especialmente en cauces de pequeño tamaño, ha informado el organismo.

La CHE señala que durante la tarde de este viernes las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas son Álava, Navarra, Cantabria, Burgos, Soria, La Rioja, Aragón, Cataluña y la provincia de Castellón.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las precipitaciones se concentrarán este viernes principalmente en el cuadrante noroeste de la cuenca.

El sábado se extenderán a buena parte de los dos tercios orientales, con especial incidencia desde La Rioja hasta la desembocadura del Ebro, así como en el Sistema Ibérico y desde el Pirineo central al catalán y, para el domingo, las lluvias tenderán a quedar restringidas a las zonas más orientales de la cuenca.

