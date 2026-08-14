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11 pertsona intoxikatu dira Vianako kirolgunean kloro-gasa arnastuta

Kaltetuetako bi 5 eta 9 urteko haurrak dira, eta pronostiko erreserbatua dute.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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Kloro-gas hodei batek 11 pertsona intoxikatu ditu (horietako hiru haurrak dira) Vianako Udal Kirol Gunean. Larrialdi-zerbitzuek jakinarazi dutenez, kaltetutako sei pertsona ospitaletara eraman dituzte, eta beste bostak tokian bertan artatu dituzte, baita alta eman ere.

Zehazki, pronostiko erreserbatua duten bi haur, pronostiko arina duen haur bat eta pronostiko arina duen heldu bat eraman dituzte Logroñoko San Pedro ospitalera. Calahorrako ospitalera heldu bat eraman dute, pronostiko arinarekin, eta Lizarrako Garcia Orcoyen ospitalera beste heldu bat, pronostiko arinarekin.

Gertakariaren berri 17:41ean jaso dute, eta Lodosako suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat, oinarrizko bizi-euskarriko 4 anbulantzia, Vianako talde medikoa, Los Arcoseko talde medikoa, Foruzaingoa, Guardia Zibila (eginbideen arduraduna), Babes Zibileko teknikariak, Logroñoko suhiltzaileak eta SOS Errioxako bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat bertaratu dira.

Viana Nafarroa Gizartea

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