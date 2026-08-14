Once personas intoxicadas por una nube de gas cloro en el complejo deportivo de Viana

Once personas han resultado intoxicadas por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana. Seis de ellas han sido trasladadas a centros hospitalarios de Navarra y La Rioja,

Según ha informado SOS Navarra, varios de los afectados son menores de edad, y dos, ambos niños de 5 y 9 años, presentan pronóstico reservado, que la Guardia Civil eleva a grave, mientras que el resto tiene carácter leve.

El aviso se ha recibido a las 17:41 horas, y se han movilizado Bomberos de Lodosa, una ambulancia medicalizada, 4 ambulancias convencionales, a los equipos médicos de Viana y de Los Arcos, Policía Foral y Guardia Civil, encargada de las diligencias.

Además, al lugar se han desplazado técnicos de Protección Civil, Bomberos de Logroño y una ambulancia medicalizada de SOS La Rioja, que ha trasladado a los dos niños con pronóstico reservado al Hospital San Pedro de Logroño.

Desde la Guardia Civil señalan que la "fuerte nebulización de cloro" se ha concentrado en la zona del jacuzzi.