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5 graduko lurrikara batek Granada astindu du goizaldean

Lurrikarak Alhendinen izan du epizentroa, eta 112 larrialdi-zerbitzuak 200 dei baino gehiago jaso ditu; gainera, hamabost bat erreplika izan dira Granadako Vega inguruan, baina ez da inor zauritu.

Iragarkia
ARMILLA (GRANADA), 15/08/2026.- Vista de daños provocados por el terremoto este sábado, en Armilla (Granada). Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado, temblores que se han sumado al de intensidad 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 horas, y que han causado daños materiales que se analizarán en un día marcado por las tormentas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores después del principal de Alhendín, un seísmo que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido. EFE/ Pepe Torres
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

5 graduko lurrikara batek Alhendin (Granada) astindu du gaur goizaldean, eta kalteak eragin ditu. Andaluziako 112 larrialdi-zerbitzuak 200 dei baino gehiago jaso ditu lurrikararen ondorioz.

Lurrikara 01:04an gertatu da, 2 kilometroko sakoneran, Espainiako Institutu Geografiko Nazionalaren (IGN) arabera. Dardara Andaluziako hainbat tokitan nabaritu dute, bereziki Granadan, baina baita Almeria, Malaga eta Jaen probintzietan ere.

Kalteak eraikinetan eta erorketak

Lurrikarak materialak erortzea, fatxada eta teilatuetako elementuak askatzea eta bestelako kalteak eragin ditu Granadako metropoli-eremuko hainbat tokitan, besteak beste, Armillan.

Andaluziako Gobernuak lasai egoteko eskatu die herritarrei, eta fatxadetatik, erlaitzetatik, balkoietatik eta hormetatik urruntzea gomendatu du, elementuak erortzeko arriskua dela eta.

Hamabost bat erreplika

Lurrikara nagusiaren ostean, IGNk 15 dardara erregistratu ditu 01:08 eta 03:19 bitartean Granadako Vega inguruan, besteak beste, Ogijares, La Zubia, Otura, Gojar, Churriana de la Vega, Armilla eta Alhendin udalerrietan. Erreplikek 1,6 eta 2,6 gradu arteko indarra izan dute.

Gainera, ondorengo orduetan 2,2 eta 3,7 gradu arteko indarra izan duten beste lurrikara batzuk ere izan dira metropoli-eremuko hainbat udalerritan.

Espainia Lurrikarak Gizartea

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