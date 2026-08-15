Un terremoto de magnitud 5 en Granada deja daños materiales y activa la emergencia sísmica
Un terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Alhendín (Granada) ha provocado daños materiales y más de 200 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía. La Junta ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por la magnitud del seísmo.
El terremoto se ha registrado a las 1:04 horas, a unos 2 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor se ha sentido en numerosos puntos de Andalucía, especialmente en Granada, así como en zonas de Almería, Málaga y Jaén. Por el momento, no se han registrado heridos.
Daños en edificios y desprendimientos
El seísmo ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y otros daños materiales en distintos puntos del área metropolitana de Granada, entre ellos Armilla. Los avisos recibidos por Emergencias también han informado de objetos caídos y movimiento de muebles, puertas y ventanas.
La Junta ha pedido a la población que mantenga la calma y recomienda evitar acercarse a fachadas, cornisas, balcones y muros ante el riesgo de nuevos desprendimientos.
Una quincena de réplicas
Tras el terremoto principal, el IGN ha registrado quince temblores entre las 1:08 y las 3:19 horas en municipios de la Vega de Granada como Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín. Las réplicas han tenido magnitudes de entre 1,6 y 2,6.
Además, en las horas posteriores se han registrado otros terremotos de entre 2,2 y 3,7 grados en distintos municipios del área metropolitana.
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