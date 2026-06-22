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Berrikuspenaren ondoren, euskara azterketako zeroak murriztu egin dira, baina "igoera esanguratsurik gabe" kasu gehienetan

Unibertsitatera Sartzeko Proben behin betiko kalifikazioak argitaratu dituzte eta EHUko errektoreak balorazioa egin du: ebaluazio- eta berrikuspen-sistemaren bermeak berretsi ditu.

Joxerra Bengoetxea, gaurko agerraldian. Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) azpimarratu du Unibertsitatera Sartzeko Probaren ebaluazio- eta berrikuspen-sistemak berme guztiak dituela eta normaltasunez funtzionatu duela 2026ko deialdian. Hala adierazi du Joxerramon Bengoetxea errektoreak, Urtza Garay Graduko eta Eraldaketa Digitaleko errektoreordearekin batera, berrikuspen-prozesuaren ondoren behin betiko kalifikazioak aurkeztu diren agerraldian.

Errektoreak ulermen-mezu bat helarazi die ikasleei eta haien familiei, eta sistema 534/2024 Errege Dekretuak arautzen duela eta Hezkuntza Sailarekin batzorde misto batean oinarritzen dela defendatu du. "Ez gaude prozedura arbitrario baten aurrean", adierazi du, ebaluazio-irizpideak aldez aurretik epaimahaiek eta zuzentzaileek ezarri eta aplikatzen dituztela gaineratu ostean.

Deialdi honetan 4.223 berrikuspen-eskaera eta 8.127 azterketa berrikusi dira, bigarren zuzenketa egiteko aukera ematen duen sistema baten barruan, eta bi puntuko edo hortik gorako aldea badago, hirugarren ebaluazio bat.

Prozesuaren ondoren, kalifikazioen % 59,63 mantendu egin dira, % 34 igo eta % 5,5 jaitsi. Unibertsitateak nabarmendu duenez, berrikuspenak ez du noten banaketa orokorra nabarmen aldatu.

Gehien aztertutako kasuetako bat Euskara eta Literatura II izan da, berrikusteko eskaera gehien izan dituen irakasgaia (1.778). Arlo horretan, berrikuspen gehien izan dituen epaimahaiko zero kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, nahiz eta nota gehienak antzeko mailetan mantendu diren.

EHUk gogorarazi du, gainera, irakaskuntzan parte-hartze zabala duela prozesuak: 848 zuzentzailek parte hartu dute 41 epaimahaitan. Irakasle zuzentzaileen % 60,25 Batxilergoko ikastetxeetatik etorri da, eta horrek, unibertsitatearen arabera, sistemaren objektibotasuna eta independentzia indartzen ditu.

Errektoreak azpimarratu du kalifikazioek irizpide akademikoei eta legez ezarritako prozedurei soilik erantzun behar dietela. "Azterketak ikaslearen eskubidea dira, baina sistema ezin dute presio sozial edo politikoek baldintzatu", esan du.

EHU Euskara Gizartea

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