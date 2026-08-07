MIGRAZIO KRISIA CEUTAN

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Mugako kontrolak altxatu ezean, neurriak hartuko dituela ohartarazi dio Espainiako Gobernuak Italiari

Ceutan piztutako krisiaren harira, Schengen eremua kendu eta mugetan kontrolak egiteari ekin zion abuztuaren 1ean Meloniren gobernuak. Bien bitartean, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak jakinarazi du “aste gutxiren buruan” hasiko direla hiri autonomora heldutako 1.342 adingabeak erkidegoen artean banatzen.

CEUTA, 07/08/2026.- Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados. EFE/Reduan
Ceutara iritsitako adingabe batzuk. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak galdea egin dio Italiakoari Schengen eremua berrezartzeko eta mugetan kontrolak egiteari uzteko. Igandera arteko tartea eman dio, eta hori egin ezean,  "Espainiak neurri proportzionalak hartuko ditu bere interesak eta herritarron duintasuna babesteko”.

Italiako Gobernua abuztuaren 1ean hasi zen mugetan kontrolak jartzen, Europar Batasuneko Schengen eremua bertan behera utzita. Jarrera hori aldatzeko dei egin dio Espainiak, eta “Espainiako herritarrak gainerako europarren pare tratatzeko” eskatu dio. Jokaera horrek, Moncloaren hitzetan, “milaka bidaiariren mugikortasunari egin dio kalte, eta ziurgabetasun juridikoa sortu du uda opor betean”.

Moncloak salatu duenez, “azken urteotan aurrekaririk ez duen neurria” da Italiak hartutakoa. Espainiako Gobernuaren ustez, Italiak aurrez abisua eman barik, alde bakarrez eta argudio faltsuak erabilita hartu zuen erabakia.

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