CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA
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El Gobierno español avisa a Italia de que tomará medidas si no levanta el control de fronteras

El ejecutivo ha respondido así a la decisión de Meloni de suspender el espacio Schengen tras lo sucedido en Ceuta. Entretanto, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que comenzará a reubicar "en pocas semanas" a los 1342 menores llegados a la ciudad autónoma.
CEUTA, 07/08/2026.- Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados. EFE/Reduan
Varios menores llegados a Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mugako kontrolak altxatu ezean, neurriak hartuko dituela ohartarazi dio Espainiako Gobernuak Italiari
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español ha emplazado a Italia a que levante ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana y le ha dado un plazo de dos días, hasta el domingo 9 de agosto, para que lo haga o, si no, "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".

Fuentes gubernamentales han apremiado al ejecutivo de Giorgia Meloni para que rectifique su postura, "ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".

Desde el Gobierno español han denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo "los controles en frontera con España", lo que ha afectado "a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival".

Advierte, además, de que se trata de una" medida sin precedentes en la historia reciente" y que se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos falsos

Así, explica que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo. Añade que la práctica totalidad de ellos ya ha retornado a Marruecos, y que Italia es, según Frontex, el estado miembro de la UE que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las del estado español. De la misma forma, recuerda el Gobierno que, desde 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros.

En consecuencia, el ejecutivo de Sánchez concluye que la medida adoptada por Italia es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española.

Reubicación de menores entre comunidades autónomas

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que esperan poder realizar las primeras reubicaciones de menores desde Ceuta a otras autonomías en "pocas semanas" y ha elevado a 1342 niños la cifra que la Policía Nacional ha censado ya.

En rueda de prensa, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de una partida presupuestaria para la acogida "solidaria y vinculante" de estos menores, para lo cual se convocará una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana y una Conferencia Sectorial de Infancia para finales del mes de agosto. "La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas", ha advertido.

El Gobierno Vasco ha pedido esta semana al Ejecutivo central que antes de efectuar un reparto entre las autonomías primero "agote las vías administrativas para que los menores vuelvan con sus familias". Además, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha recordado que Euskadi tiene en este momento "a más número de menores de lo que tendría que tener" y ha advertido de que cualquier derivación de menores debe acordarse son las instituciones vascas.
Migración España Italia Gobierno de España Sociedad

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