El Gobierno español ha emplazado a Italia a que levante ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana y le ha dado un plazo de dos días, hasta el domingo 9 de agosto, para que lo haga o, si no, "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".

Fuentes gubernamentales han apremiado al ejecutivo de Giorgia Meloni para que rectifique su postura, "ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".



Desde el Gobierno español han denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo "los controles en frontera con España", lo que ha afectado "a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival".

Advierte, además, de que se trata de una" medida sin precedentes en la historia reciente" y que se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos falsos.

Así, explica que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo. Añade que la práctica totalidad de ellos ya ha retornado a Marruecos, y que Italia es, según Frontex, el estado miembro de la UE que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las del estado español. De la misma forma, recuerda el Gobierno que, desde 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros.



En consecuencia, el ejecutivo de Sánchez concluye que la medida adoptada por Italia es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española.

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