Dos pacientes continúan ingresados tras el incendio de la clínica Padre Menni

Todos los pacientes que se encontraban en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) a raíz del incendio en la clínica Padre Menni de Pamplona han sido dados de alta, salvo un varón de 62 años que permanece en UCI y una mujer de 37 años que continúa ingresada en Psiquiatría, según han informado desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Cabe recordar que una mujer de 56 años, usuaria de la residencia, falleció como consecuencia del incendio y otras 18 personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN). A última hora del domingo, 11 de ellas continuaban ingresadas, y uno de los pacientes que se encontraba en observación pasó a hospitalización convencional. Los seis trabajadores del centro atendidos fueron dados de alta a domicilio particular tras su atención por intoxicación de humo leve.

Entretanto, la clínica ha reabierto este lunes las plantas 1, 2 y 3 del edificio, y la mayoría de los pacientes evacuados ya ha regresado. La planta 0, donde se registró el incendio, continúa cerrada y precintada para facilitar la investigación. Cabe recordar que la Policía Nacional sospecha que el incendio fue provocado y que detuvo a una usuaria de la clínica en relación con lo sucedido.