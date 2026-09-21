Basura convertida en gas para calentar miles de hogares vizcaínos. Es lo que promete Metabarri, la nueva planta inaugurada hoy en Alonsotegi que transforma residuos orgánicos en biometano para inyectarlo directamente a la red convencional.

Ubicada en el Ecoparque de Artigas, se trata de un proyecto impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la sociedad foral Garbiker, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y PreZero. Metabarri inicia su actividad como la primera planta del Estado con una alianza público-privada, que permitirá transformar los residuos orgánicos recogidos selectivamente en gas renovable denominado biometano.

De este modo, los residuos depositados en el contenedor marrón podrán transformarse íntegramente en una fuente de energía renovable. La infraestructura inició en junio su fase de pruebas en junio y comenzará a finales de este mes a recibir los primeros residuos para iniciar progresivamente su actividad.



Metabarri ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y ha recibido una subvención de más de 17 millones de euros de los fondos Next Generation. Ocupa una superficie aproximada de 8300 metros cuadrados y su puesta en marcha permitirá dar respuesta al crecimiento previsto de la recogida selectiva de la materia orgánica a través del contenedor marrón durante los próximos años.

Durante la inauguración, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado que “Metabarri representa muy bien la Bizkaia que queremos construir: un territorio que convierte sus residuos en recursos como el compost y que genera energía renovable anticipándose a los retos del futuro. Esta planta permitirá transformar hasta 50 000 toneladas de materia orgánica al año y demuestra que la economía circular no es solo un objetivo: es una realidad que ya estamos poniendo en marcha”.