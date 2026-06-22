Se reducen los ceros en euskera tras la revisión, pero sin "incrementos significativos" en la mayoría de los casos
La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha subrayado que el sistema de evaluación y revisión de la PAU "cuenta con todas las garantías y ha funcionado con normalidad" en la convocatoria de 2026. Así lo ha señalado el rector, Joxerramon Bengoetxea, junto a la vicerrectora de Grado y Transformación Digital, Urtza Garay, durante la comparecencia en la que se han presentado las calificaciones definitivas tras el proceso de revisión.
El rector ha trasladado un mensaje de comprensión al estudiantado y sus familias, al tiempo que ha defendido que el sistema está regulado por el Real Decreto 534/2024 y se apoya en una comisión mixta con el Departamento de Educación. “No estamos ante un procedimiento arbitrario”, ha señalado, para añadir que los criterios de evaluación son previamente establecidos y aplicados por tribunales y correctores.
En esta convocatoria se han registrado 4.223 solicitudes de revisión y 8.127 exámenes revisados, dentro de un sistema que permite segunda corrección y, en caso de diferencias iguales o superiores a dos puntos, una tercera evaluación.
Tras el proceso, el 59,63% de las calificaciones se han mantenido, el 34% han subido y el 5,5% han bajado. La universidad ha destacado que la revisión no ha alterado de forma significativa la distribución global de las notas.
Uno de los casos más analizados ha sido Euskera y Literatura II, la asignatura con más solicitudes de revisión (1.778). En este ámbito, el número de calificaciones de cero en el tribunal con más revisiones ha pasado de 76 a 11, aunque la mayoría de notas se han mantenido en niveles similares.
La EHU ha recordado además que el proceso cuenta con una amplia participación docente: han intervenido 848 correctores y correctoras en 41 tribunales. El 60,25% del profesorado corrector procede de centros de Bachillerato, lo que, según la universidad, refuerza la objetividad e independencia del sistema.
El rector ha insistido en que las calificaciones deben responder exclusivamente a criterios académicos y a los procedimientos legales establecidos. “Las revisiones son un derecho del estudiantado, pero el sistema no puede estar condicionado por presiones sociales o políticas”, ha concluido.
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Hasta el 64,3 % de las calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12.
El rector de la EHU advierte de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática"
Joxerramon Bengoetxea ha señalado que "defender los derechos del estudiantado" implica también "defender la inpendendencia del sistema de evaluación".
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