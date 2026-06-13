El PP exigirá explicaciones por el elevado número de ceros en euskera de la PAU y reclama una investigación

En una respuesta a la parlamentaria de Vox sobre las dudas de las instituciones vascas a que Bilbao y Donostia sean sedes del Mundial de Fútbol de 2030, la consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado que las condiciones de la FIFA "no son pocas ni menores". Entre ellas, ha destacado la limitación de la movilidad en las ciudades o que el Mundial no podría coincidir con "otros eventos propios de la ciudad". Ha reiterado que el Gobierno Vasco no va a "firmar un cheque en blanco y atarse de pies, manos y boca".