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Escenifican en Getaria el momento en el que Elkano regresó a su tierra natal tras dar la vuelta al mundo

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SAN SEBASTIÁN, 07/08/2026.- La localidad guipuzcoana de Getaria recuerda este viernes la gesta de su más ilustre representante con el 'desembarco de Elcano', un evento teatralizado que conmemora el día en el que el navegante concluyó la primera vuelta al mundo y que este año tiene un carácter especial ya que se cumplen 500 años de su muerte en las islas Molucas. Esta peculiar representación, que se realiza cada cuatro años, tiene su origen en 1922, cuando el pueblo de Getaria decidió organizar la primera escenificación del final de la hazaña de Elcano y sus hombres tras tres años de travesía, aunque en realidad el desembarco fue en Sanlucar de Barrameda (Cádiz). EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkanok munduari buelta eman eta jaioterrira itzuli zen unea antzeztu dute Getarian
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Este año, por primera vez, Mikel Larrañaga ha interpretado a Elkano, y Saioa Etxeberria ha sido la primera mujer en salir como tripulante. Getaria celebra cada cuatro años la llegada de Elkano tras dar la vuelta al mundo.

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