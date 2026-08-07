El 12 de agosto viviremos un fenómeno astronómico histórico: un eclipse solar completo. Este espectáculo único será seguido de cerca por EITB en todos sus medios y soportes, y ofrecerá imágenes en directo en Euskal Telebista, en la plataforma ETB ON y en el servicio digital de noticias ORAIN. Para ello, EITB pondrá en marcha un amplio equipo humano y técnico, donde destacan dos globos estratosféricos. Se lanzarán a unos 30.000-35.000 metros de altura, para poder ofrecer también el eclipse desde la estratosfera. A partir de las 19:30 horas podremos seguir todas las señales, programas y conexiones.

Las radios de EITB también seguirán de cerca todo lo relacionado con este fenómeno tan especial, y ya se están emitiendo contenidos especiales en el programa "Eguraldia" y en la plataforma infantil MAKUSI. Además, EITB ha organizado una noche especial bajo el nombre Eklipse Gaua, para vivir este momento tan especial a pie de calle, dentro de la Semana Grande de San Sebastián, a partir de las 19:00h. Así, a través de las pantallas del escenario de Sagües se podrán ver distintas imágenes y señales del eclipse en un evento acompañado de música.

Programación especial y señal en directo

La plataforma ETB ON ofrecerá en directo el eclipse solar completo, dentro de la iniciativa ETBko Zuzenekoak, de 19:30 a 21:30h. El programa especial será conducido por la periodista Ane Zuazubiskar desde Salvatierra y estará acompañada del astrofísico Mikel Falxa. Desde allí realizarán conexiones con puntos estratégicos de la geografía vasca: Punta Galea (Bizkaia), Bardenas (Navarra), el evento organizado por EITB en Sagües (Donostia) y los globos estratosféricos lanzados desde Lanciego. También podremos ver imágenes obtenidas a través de drones y señales especiales de FORTA.

Todo ello se podrá seguir en directo también en ORAIN, en ETB1 antes y después del informativo "Gaur Egun" y en la edición especial de "Euskadi Quédate" que presentará Odei Esnaola desde las 18:40 hasta las 21:00 horas.

Los informativos de ETB "Gaur Egun" y "Teleberri" desplegarán un amplio dispositivo con más de 12 cámaras y una red de periodistas también situados en diferentes puntos de Euskal Herria. Arnaitz Fernández desde el parque natural de Senda Viva (Arguedas, Navarra) será el encargado de ayudar a entender bien el fenómeno del eclipse en los informativos de la noche.

Euskadi Irratia, además de realizar el relato en directo del eclipse, hablará con alcaldes de las localidades desde las que mejor se podrá observar el eclipse. También ofrecerán consejos de astrofísicos y analizarán, entre otros temas, cómo afectan a los animales este tipo de fenómenos. Joseina Etxeberria realizará un especial "Kantu Kontari" con canciones relacionadas con el sol, programa que estará disponible en la plataforma GUAU.

El eclipse también se podrá seguir en la emisión conjunta que realizarán Radio Euskadi y Radio Vitoria, en una edición especial de "Ganbara" que Sarai Perez presentarán desde la calle y que contará con enviados especiales en todo el territorio. Este fenómeno será el tema principal de la programación durante todo el día. En el caso de Radio Vitoria, desde por la mañana, conectarán con las zonas de Araba en las que mejor se va a poder disfrutar, entre ellas comarcas de Rioja Alavesa, Añana y la propia Vitoria-Gasteiz. Recordarán el último eclipse solar vivido en territorio alavés y hablarán con dos cazadores de eclipses.

Señal directa del globo desde la estratosfera

EITB, con la ayuda de Aranzadi, lanzará dos globos estratosféricos, a 30.000-35.000 metros de altura, para ofrecer una nueva visión del eclipse. Se trata de una iniciativa de EITBLab, que pretende acercarnos una visión totalmente diferente de este fenómeno. En uno de los globos irá una cámara de 360 grados que ofrecerá el eclipse desde la estratosfera, por lo que la sombra se grabará a 35.000 metros. En el otro irá otra cámara que ofrecerá la señal en directo. Además de ver cómo sube el globo, podremos seguir el eclipse a través de esta señal, que se emitirá en los canales y plataformas digitales de EITB. Por su parte, las imágenes de 360 grados estarán disponibles al día siguiente, a gran calidad.

Eklipse Gaua, en Sagües

EITB también ofrecerá la posibilidad de vivir el eclipse solar de forma colectiva y segura en la calle, dentro de la programación de la Aste Nagusia donostiarra. A partir de las 19:00 horas, ha organizado una noche especial en Sagües, evento presentado por Jon Gómez que combinará ciencia, divulgación y música y en el que el eclipse se podrá seguir en la pantalla grande del escenario. Harán la cuenta atrás juntos hasta que llegue el momento mágico y tras disfrutar del eclipse, la fiesta avanzará acompañada de la música de DJ Makala. La entrada será libre y se repartirán gafas homologadas para seguir el fenómeno con total seguridad.

Piezas y contenidos especiales en el espacio "Eguraldia" y en la plataforma MAKUSI

Durante los últimos meses, "Eguraldia" nos ha venido ofreciendo contenidos especiales en torno al eclipse. Entre ellos, una serie especial de seis piezas creadas gracias a la realidad virtual: qué es un eclipse, cómo lo hemos vivido a lo largo de los siglos, otros fenómenos asociados (como las perlas de Baily, el anillo de diamantes y corona solar...), cómo afecta el eclipse a los animales... Además, han realizado entrevistas con astrónomos, astrofísicos y expertos, con quienes han repasado datos prácticos de seguridad y preparativos especiales para la observación. Hasta el 12 de agosto "Eguraldia" seguirá profundizando en el tema.

MAKUSI también ha lanzado una serie divulgativa especial titulada Eguzki eklipse osoa, presentada por Arnaitz Fernández y June Ansoleaga. Se trata de una selección especial de vídeos que nos permite disfrutar de todos estos entresijos del eclipse junto a los niños y niñas.