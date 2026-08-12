En directo: Eclipse en las Bardenas
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Entramos en el histórico buque 'Atyla', el barco Targaryen, del universo de 'Juego de Tronos'
La embarcación fue fabricada de forma totalmente artesanal entre 1980 y 1984 en Lekeitio (Bizkaia) utilizando maderas nobles de pino silvestre, roble e iroko. El barco estará este fin de semana en el Muelle del puerto donostiarra y se podrá visitar de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
El Gobierno español avisa a Italia de que tomará medidas si no levanta el control de fronteras
El ejecutivo ha respondido así a la decisión de Meloni de suspender el espacio Schengen tras lo sucedido en Ceuta. Entretanto, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que comenzará a reubicar "en pocas semanas" a los 1342 menores llegados a la ciudad autónoma.
EITB ofrecerá en directo el histórico eclipse solar de este 12 agosto con múltiples señales y dos globos estratosféricos
La programación especial podrá seguirse en ETB, ETB ON y ORAIN desde las 19:30 horas. Además, EITB organizará el evento Eklipse Gaua en Sagües, con pantallas para seguir el fenómeno en directo, música y reparto de gafas para su observación segura.
La pesadilla de Lucía en Bilbao: de alquilar el piso "perfecto" a ser estafada en solo tres días
Una venezolana con dos hijos ha pagado 2000 euros por el alquiler piso en Deusto. La vivienda era en realidad un apartamento vacacional. El estafador, ahora en paradero desconocido, lo anunció en Idealista y se lo subarrendó a más personas. Hay al menos 12 denuncias. EITB ha hablado con una de las víctimas.
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La familia del joven fallecido tras recibir un golpe de un portero de la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz ha respondido a las declaraciones de la alcaldesa, Maider Etxebarria, y asegura que el Consistorio nunca abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, reclama que se entregue la documentación solicitada y que el Ayuntamiento colabore con la justicia.
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La riada del camping de Biescas ocurrió el 7 de agosto de 1996, cuando una crecida extraordinaria y súbita del barranco de Arás arrasó el camping Las Nieves. Murieron 87 personas y 187 resultaron heridas. El guitarrista tolosarra Ander Zubillaga vivió aquel horror con apenas seis años de edad.
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EITB retransmitirá en directo a través de Orain.eus, ETB1 y ETB ON este evento, que se celebra cada cuatro años.
En directo: Desembarco de Juan Sebastián Elkano
Representación del desembarco de Juan Sebastián Elkano en directo desde Getaria, a partir de las 16:45 horas.