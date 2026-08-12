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En directo: Eclipse en las Bardenas

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Euskaraz irakurri: Zuzenean: Eklipsea Bardean

Última actualización

A partir de las 19:00 horas del 12 de agosto ofreceremos la señal en directo del eclipse total de sol desde las Bardenas.
Eclipses solares Sociedad

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