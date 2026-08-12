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Zuzenean: Eklipsea Bardean

Iragarkia
18:00 - 20:00
egun
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Azken eguneratzea

Abuztuaren 12ko 19:00etatik aurrera, eguzki-eklipse osoaren zuzeneko seinalea eskainiko dugu Bardeatik.
Eguzki eklipseak Gizartea

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