GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elkanok munduari buelta eman eta jaioterrira itzuli zen unea antzeztu dute Getarian

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 07/08/2026.- La localidad guipuzcoana de Getaria recuerda este viernes la gesta de su más ilustre representante con el 'desembarco de Elcano', un evento teatralizado que conmemora el día en el que el navegante concluyó la primera vuelta al mundo y que este año tiene un carácter especial ya que se cumplen 500 años de su muerte en las islas Molucas. Esta peculiar representación, que se realiza cada cuatro años, tiene su origen en 1922, cuando el pueblo de Getaria decidió organizar la primera escenificación del final de la hazaña de Elcano y sus hombres tras tres años de travesía, aunque en realidad el desembarco fue en Sanlucar de Barrameda (Cádiz). EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aurten, lehen aldiz, Mikel Larrañagak egin du Elkanoren papera, eta Saioa Etxeberria izan da tripulatzaile modura irten den lehen emakumea. Lau urterik behin ospatzen du Getariak Elkanoren iritsiera, munduari bira eman ostean.

Getaria Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X