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Mila pertsona inguru etxetik atera dituzte Baionako erdigunean gas-isuri baten ondorioz

Baionako hiriguneko mila bizilagun etxetik irtenarazi dituzte bart, gas-ihes bat dela eta; ondorioz, segurtasun dispositibo handia aktibatu behar izan dute. Suhiltzaileek 100 metroko perimetroa itxi dute, eta goizaldeko ordu bata arte ezin izan dute etxera itzuli.

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EITB

Azken eguneratzea

Baionako hirigunea alerta egoeran egon da bart, gas-ihes handi baten ondorioz eztanda arrisku handia izan baita. Ondorioz, larrialdi zerbitzuek mila pertsona inguru etxetik atera behar izan dituzte prebentzio-neurri gisa.

Suhiltzaileek 100 metroko segurtasun-perimetroa ezarri dute kaltetutako eremuaren inguruan, eta ingurua itxi dute, ihesa kontrolatzeko eta bizilagunen segurtasuna bermatzeko lanean ari ziren bitartean.

Ebakuatutako pertsonak etxetik kanpo egondira hainbat orduz, larrialdi taldeek egoera kontrolpean zegoela baieztatu duten arte. Goizaldeko ordu bata arte ez dira etxera itzuli.

Adierazi dutenez, ez da inor zauritu, eta ez da zehaztu zerk eragin duen gas-ihesa. Larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute gertakariaren jatorria argitzeko.

Baiona Gas naturala Gizartea

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