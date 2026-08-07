EGUZKI EKLIPSEA

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Eguzki eklipseak tren gehiago eta mugikortasun zerbitzu indartua ekarriko ditu abuztuaren 12an

Abuztuaren 12an izango da ikusgai, iluntzean. Milaka pertsona erakartzea espero den fenomeno horren aurrean, administrazioek segurtasun dispositibo zabala prestatu dute, mugikortasun segurua eta antolatua bermatzeko helburuarekin.

Smiling young latin woman watching an eclipse of the sun with eclipse glasses

Emakume bat, eklipsea ikusteko betaurreko bereziekin. Artxiboko argazkia: Europa Press

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EITB

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Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Ministerioak segurtasun dispositibo berezia jarriko du martxan asteazkenean, abuztuaren 12an, egun horretan izango den eguzki eklipse osoa dela eta. Herritarren mugikortasuna erraztea da helburua, fenomenoa behatzeko gune nagusietara egingo diren joan-etorriei erantzuteaz gain.

Horrela, Renfek, adibidez, distantzia ertaineko tren-zerbitzuak indartuko ditu, bereziki Euskal Herrian, Kantabrian, Asturiasen, Galizian eta Gaztela eta Leongo iparraldean. Horrez gain, linea askotan edukiera handituko du, eta aldiriko zerbitzuetan ere eskaintza zabalduko du, eskaera handiena duten ibilbideetan.

Errepideetan, Errepideen Zuzendaritza Nagusiak eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (DGT) neurri bereziak koordinatuko dituzte, egun horretan zirkulazioan sor daitezkeen eraginak ahalik eta txikienak izan daitezen. Izan ere, eklipsea behatzeko guneetan ibilgailu pilaketa handia espero da.

Halaber, itsas eremuko neurri bereziak ere jasotzen ditu segurtasun dispositiboak. Merkataritza Itsasertzaren Zuzendaritza Nagusiak gomendioak eman ditu aisialdiko ontzien patroientzat, eta Itsas Salbamenduak bere baliabideak indartuko ditu, balizko larrialdiei aurre egiteko: Salvamar klaseko 14 ontzi, 10 txalupa eta 2 atoiontzi izango ditu prest.

Aireportuetan, Aenak dispositibo berezia jarriko du martxan bidaiariei informazioa emateko, eta eklipseak iraun bitartean hurbilketa argiztapena egokituko du. Hala ere, ez dago aurreikusita aireko joan-etorri gehiago eskaintzea, egun aurreikusitakoa nahikoa dela uste baitu.

Bestalde, Aire Segurtasunerako Estatuko Agentziak (AESA) gogorarazi du droneen erabilerak indarrean dagoen araudia zorrotz bete beharko duela, eta azpimarratu du debekatuta dagoela edozein ekitalditan bildutako pertsonen gainetik hegan egitea.

Eguzki eklipse osoa abuztuaren 12an izango da ikusgai, ilunabarrean. Milaka lagun erakartzea espero den fenomeno horren aurrean, administrazioek dispositibo zabala prestatu dute mugikortasun segurua bermatzeko.

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